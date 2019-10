En dna-prøve skal ifølge kilder afgøre, hvorvidt IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er dræbt i Syrien, skriver CNN.

Lederen af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, menes at være blevet dræbt i et angreb udført af USA's militær i det nordvestlige Syrien.

Det oplyser en højtstående unavngiven embedsmand i det amerikanske forsvar søndag morgen dansk tid til det amerikanske medie CNN.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters blev angrebet udført natten til søndag dansk tid.

Ifølge CNN afventer de amerikanske myndigheder, at en dna-prøve skal vise, hvorvidt den dræbte er Baghdadi.

IS-lederen skulle have detoneret en bombevest under angrebet, skriver CNN.

CNN skriver, at den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, skulle have hjulpet det amerikanske forsvar i angrebet.

Det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, har ikke bekræftet nyheden over for CNN.

Det Hvide Hus har natten til søndag annonceret, at det vil afsløre en stor nyhed klokken 14.00 dansk tid søndag.

Samtidig har USA's præsident klokken 04.23 natten til søndag dansk tid skrevet på Twitter, at "noget meget stort er sket".

Det vides ikke, om der er en sammenhæng, men en embedsmand fra Det Hvide Hus har oplyst til CNN, at erklæringen vil omhandle noget udenrigspolitisk.

Baghdadi er verdens mest eftersøgte mand. USA har udlovet en dusør på op til 25 millioner dollar for oplysninger, der kan føre til hans pågribelse.

Der har flere gange været forlydender om, at han var blevet dræbt eller hårdt såret ved et luftangreb.

Blandt andet meddelte det russiske forsvarsministerium i begyndelsen af 2017, at Baghdadi var dræbt i et luftangreb mod byen Raqqa i Syrien, der var hovedby i Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

Den irakiskfødte leder blev aktiv i den militante bevægelse al-Qaeda efter USA's invasion i Irak i 2003.

Han fik sin lederposition i IS i 2010, da han modsatte sig et forsøg på at lægge Islamisk Stat sammen med al-Nusra Fronten i Syrien. Han har aldrig svoret troskab over for al-Qaedas ledere.

I sommeren 2014 udråbte IS et kalifat i den irakiske by Mosul - kalifatet er en stat ledet efter streng islamisk lov. Abu Bakr al-Baghdadi er kaliffen, hvilket vil sige "efterfølgeren" efter guds udsendte, profeten Muhammed.

/ritzau/