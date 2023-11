Den prisvindende irske filmskaber og fotograf Ross McDonnell er efter alt at dømme død.

Sådan skriver NBC News, efter at resterne af et lig er blevet fundet ved en strand ud for New York.

Endnu mangler en endelig identificering at blive gennemført, men kilder i politiet siger til mediet, at man formoder, der er tale om Ross McDonnell.

Også selvom at den krop, der blev fundet i fredags, ikke havde hverken hoved eller arme, men kun ben.

Det lyder videre fra kilderne i politiet, at man ikke mener, at den 44-årige irer har været udsat for en forbrydelse.

På samme måde har man heller ikke mistanke om, at der kan være tale om selvmord.

Derimod ligner det en tragisk drukneulykke, uden at man endnu har kendskab til præcist, hvad der er foregået.

Ross McDonnell, der tidligere har vundet en Emmy for sit fotografarbejde på serien 'The Trade', blev sidst set 4. november.

Her forlod han sin lejlighed i Brooklyn på cykel – den blev senere fundet i et cykelstativ på en strand ved Fort Tilden.

Nu afventer man resultaterne af dna-prøverne.