Svensk politi bekræfter, at der var mistanke om, at iranere planlagde drab, men oplyser ikke, hvem målet var.

Et iransk ægtepar var mistænkt for at planlægge terror, da det blev anholdt af svensk politi i april 2021.

Men på grund af manglende beviser er der aldrig rejst tiltale i sagen.

Det skriver Sveriges Radio, som henviser til oplysninger fra den svenske efterretningstjeneste, Säpo.

Konkret var parret mistænkt for at planlægge drab.

Hvem der var mål for de planlagte forbrydelser, vil Säpo ikke oplyse. Men ifølge Sveriges Radios egne undersøgelser af sagen var parret mistænkt for at planlægge drab på tre navngivne jøder.

Bag drabsplanerne stod angiveligt styret i Iran.

Hans Ihrman, der var anklager på sagen, fortæller til Sveriges Radio, at drabsmistanken blev bestyrket under efterforskningen af sagen.

Parret blev fængslet, og de to iranere nægtede sig skyldige.

- Der var en undersøgelse. Der var kontakter med Iran.

- Men præcis hvordan det (forbrydelsen, red.) skulle udføres mod målene - det var der, vi ikke formåede at få det nødvendige bevis, som var en forudsætning for at kunne rejse tiltale, siger Hans Ihrman til Sveriges Radio.

Anklagemyndigheden opgav at rejse tiltale, og parret blev i 2022 udvist fra Sverige til Iran.

Sveriges Radio har forsøgt at få en kommentar fra Irans ambassade i Sverige og fra det pågældende iranske par, men det er ikke lykkedes.

Flere kilder peger på, at parret kortlagde tre svenske jøders færden. De indsamlede billeder og adresseoplysninger, skriver Sveriges Radio.

Kilder med indsigt i den svenske efterforskning kobler ifølge mediet det terrormistænkte par til Revolutionsgarden i Iran.

Revolutionsgarden er Irans mest magtfulde enhed inden for landets sikkerhedsstyrker. Den blev oprettet i 1979 for at beskytte præstestyret efter revolutionen, der resulterede i oprettelsen af en islamisk republik i Iran.

Iran er en indædt modstander af den jødiske stat Israel og har flere gange tidligere været mistænkt for at planlægge drab på jøder i udlandet.

/ritzau/