Ifølge læk var dødstallet for folk med coronasymptomer 20. juli på 42.000. Regeringen meldte om 14.405 døde.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Iran kan være næsten tre gange så højt som regeringens egne tal.

Det viser et datalæk, som det britiske medie BBC's persiske afdeling har fået adgang til.

Lækket viser ifølge mediet, at regeringen 20. juli havde dokumenter, hvor næsten 42.000 mennesker var registreret døde med covid-19-symptomer.

På det tidspunkt lød de officielle tal fra sundhedsministeriet på 14.405 dødsfald, skriver BBC.

I dokumenterne er antallet af smittede også markant højere end de officielle tal: 451.024 mod 278.827.

Derudover er der lækket dokumenter, hvor det første coronatilfælde er opgjort til 22. januar. Det er næsten en måned før, at det første officielle tilfælde blev meldt ud af iranske myndigheder.

Efter en mindre smittenedgang har der i Iran været en ny smittestigning de seneste uger, skriver nyhedsbureauet AFP.

Søndag meldte landet om den største stigning i antallet af smittede på et døgn i næsten en måned.

Der bliver samtidig advaret om nye smitteudbrud af virusset i næsten alle dele af landet.

Ifølge BBC er der tidligere blevet meldt om uregelmæssigheder imellem indberetninger på nationalt og regionalt niveau.

Visse statistikere har på den baggrund forsøgt at give alternative beregninger på det faktiske dødstal på landsplan.

Selv om en vis underrapportering i smitte- og dødstal er normalt i stort set alle dele af verden på grund af manglende testkapacitet, tyder tallene på, at information "bevidst tilbageholdes" i Iran.

Lækket er blevet sendt til BBC fra en anonym kilde. Det er ikke lykkedes at finde ud af, hvordan kilden har fået adgang til dokumenterne. Selv oplyser personen, at dokumenterne er sendt for at "kaste lys på sandheden".

Det britiske medie beskriver, at den tilsendte data har en høj detaljegrad, svarer til kendte dødsfald og smittetilfælde, og indtil midten af juli også svarer til beregninger på det forventede antal dødsfald.

/ritzau/