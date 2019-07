Flere CIA-efterretningsfolk er ifølge iransk ministerium blevet dømt til døden, skriver lokalt nyhedsbureau.

Iranske embedsmænd oplyser, at en gruppe efterretningsfolk fra den amerikanske efterretningstjeneste CIA er tilbageholdt i landet.

Det oplyser det iranske efterretningsministerium, skriver Reuters, der citerer lokale medier.

Statsligt tv citerer ministeriet for meldinger om, at en spionring er blevet ødelagt, og at 17 personer er tilbageholdt.

En højtstående embedsmand fra ministeriet, der ikke er omtalt ved navn, siger ifølge det iranske nyhedsbureau Fars, at nogle af de anholdte er blevet dømt til døden.

Der er endnu ingen nærmere detaljer om, hvornår eller hvordan efterretningsfolkene blev anholdt, eller hvordan efterforskningen er pågået.

I juni skrev flere iranske nyhedsbureauer, at Iran henrettede en tidligere ansat i landets forsvarsministerium. Han var ifølge meldingerne dømt ved en militærdomstol for spionage til fordel for CIA i USA.

/ritzau/