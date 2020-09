I dagene efter drabet var titusindvis på gaderne.

Kvinder græd, mænd svor hævn, vreden var enorm. Det umiddelbare svar kom hurtigt, da bomber regnede ned over to amerikanske baser i Irak. Men det værste svar kan stadig være på vej.

På tidspunktet skrev alle store medier om drabet på den højtprofilerede iranske general Qasem Soleimani.

I et droneangreb havde USA valgt at dræbe den berygtede general. Forklaringen var egentlig simpel nok.

»Dette angreb havde til formål at forhindre fremtidige iranske planer om angreb,« lød det i en udtalelse fra det amerikanske forsvarsministerium, mens Donald Trump jublede på sociale medier.

Få dage senere kom det første alvorlige svar fra Iran.

To amerikanske baser i Irak blev beskudt. Ingen blev dræbt, men sagen eskalerede.

De to lande stod og stirrede på hinanden. Hvem ville blinke først?

Billede fra luften, der er taget under begravelsesceremonien for Qasem Soleimani, tilbage i januar måned. Foto: OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE Vis mere Billede fra luften, der er taget under begravelsesceremonien for Qasem Soleimani, tilbage i januar måned. Foto: OFFICIAL KHAMENEI WEBSITE

Så gik der dage. Der gik uger. Så kom coronavirus. Måneder gik.

På udefrakommende kunne det virke, som om den alvorlige krise mellem de to lande var gået i sig selv.

Men sådan er det ikke.

Langtfra.

For mandag aften kunne det amerikanske medie Politico bringe en noget opsigtsvækkende nyhed.

I Iran pønser man fortsat på at tage hævn over USA for drabet på topgeneralen og folkehelten Soleimani. Og Politico kunne med flere efterretningstjenester som kilder pege på Irans yderligere planer for hævn. Og det med en navngiven person som potentielt mål.

USA's ambassadør i Sydafrika, Lana Marks.

»Myndighedspersoner i USA har været opmærksomme på en generel trussel mod ambassadøren Lana Marks siden foråret, fortæller en myndighedsperson,« skriver mediet.

USA's ambassadør til Sydafrika, Lana Marks (nr. 5 fra venstre), skal være blandt dem, Iran har udset sig som potentielt gengældelsesmål. Foto: USA's ambassade Sydafrika Vis mere USA's ambassadør til Sydafrika, Lana Marks (nr. 5 fra venstre), skal være blandt dem, Iran har udset sig som potentielt gengældelsesmål. Foto: USA's ambassade Sydafrika

»Men efterretningerne angående truslen på ambassadørens liv er blevet mere konkrete de seneste uger. Den iranske ambassade i Pretoria er involveret i plottet,« lød det videre.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor netop Lana Marks skulle være blandt Irans foretrukne hævnofre, eller hvordan mordet skulle udføres. Men Marks er en mangeårig bekendt af den amerikanske præsident, Donald Trump.

Hun blev indsat som ambassadør i Sydafrika i oktober sidste år. Men i virkeligheden er hun mest kendt som håndtaske-designer og for at være ven med afdøde prinsesse Diana.

Lana Marks havde dog den umiddelbare fordel, at hun er født i Sydafrika og taler flere af de lokale sprog som afrikaans og xhosa.

USA's ambassadør i Sydafrika Lana Marks. Foto: USA's ambassade Sydafrika Vis mere USA's ambassadør i Sydafrika Lana Marks. Foto: USA's ambassade Sydafrika

Netop venskabet med Trump kan være en af årsagerne til, at hun står højt på drabslisten, men også det faktum, at Iran historisk set står stærkt i Sydafrika og har mange personer til stede, kan spille ind, lyder det.

Politico skriver videre, at Lana Marks er bekendt med truslen på sit liv.

Det er hun blevet briefet om af de amerikanske efterretningstjenester, da det er normal praksis, at amerikanere med konkrete trusler på deres liv får det at vide.

Den amerikanske ambassadør til Sydafrika er ikke den første navngivne amerikaner, som efterretningskilder mener kan stå på Irans drabsliste.

General Kenneth F. McKenzie Jr. har ifølge amerikanske medier stået højt på Irans hævnliste. Foto: SAUL LOEB Vis mere General Kenneth F. McKenzie Jr. har ifølge amerikanske medier stået højt på Irans hævnliste. Foto: SAUL LOEB

Også general Kenneth McKenzie, der leder den amerikanske centralkommando, skulle være på den liste.

Netop McKenzie har tidligere været meget kritisk over for netop Iran. Han har blandt andet slået fast, at Iran er USA's 'største trussel' i hele regionen.

Donald Trump har selv været ude og kommentere Irans potentielle hævn.

Det er sket på præsidentens favoritmedie Twitter.

Den berygtede iranske topgeneral Qasem Soleimani blev drabt i et droneangreb af USA i januar. Iran plotter stadig hævn. Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HAN Vis mere Den berygtede iranske topgeneral Qasem Soleimani blev drabt i et droneangreb af USA i januar. Iran plotter stadig hævn. Foto: IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HAN

'Ifølge medierapporter planlægger Iran muligvis et attentat eller andre angreb mod USA som gengæld for drabet på terroristlederen Soleimani,' skriver Donald Trump på Twitter.

'Ethvert angreb fra Iran – i enhver form – mod USA vil blive mødt med et angreb mod Iran, der vil være tusinde gange mægtigere i størrelse,' skriver han videre.