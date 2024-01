Iran har tirsdag indledt et angreb på mål i Pakistan.

Ifølge mediet AP er det angreb på baser i landet, der skal til tilhøre den militante gruppe Jaish al-Adl.

Oplysninger kommer fra et statsstyret medie i Iran, der også fortæller, at der er brugt missiler og droner mod baserne.

Ifølge AP var pakistanerne tøvende med at bekræfte, at der skulle være sket et angreb.

Opdateres …