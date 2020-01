8. januar mistede 176 personer livet, da et ukrainsk passagerfly blev skudt ned kort efter afgang fra lufthavnen i Teheran.

Iran har taget ansvaret for det, de betegner som en 'utilgivelig fejl'. En ny video viser tilsyneladende, at det iranske militær brugte to missiler til at skyde flyet ned og ikke et, som flere medier tidligere har skrevet.

Det skriver New York Times, der bringer videoen og oplyser, at man har fået verificeret dens ægthed.

Videoen, som ikke er den, du kan se i toppen af artiklen, skulle angiveligt stamme fra et overvågningskamera.

I klippet ser man udstødningsflammen fra det første missil, som rammer flyet - der er meget svært at se i klippet.

Man ser dog et lysglimt fra selve eksplosionen. Omkring 30 sekunder bliver det andet missil skudt afsted mod flyet, der også rammer.

Flyet bryder ud i brand, hvorefter det forsøger at vende om til lufthavnen i Teheran. Det nåede aldrig frem.

Ifølge New York Times kan det også være årsagen til, at besætningen på flyet aldrig fik udsendt et nødråb over radioen.

Den blev slået itu af den første eksplosion.

Flere personer er anholdt i Iran for deres rolle i nedskydningen af et ukrainsk fly. Den iranske præsident, Hassan Rouhani, har kaldt fejlen for 'utilgivelige'.

Han har lagt vægt på, at alle de ansvarlige skal findes og straffes.

»Den iranske regering er ansvarlig over for både iranere og internationale passagerer, der døde i flystyrtet.«