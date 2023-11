I en måned har de israelske styrker bombarderet Gaza fra luften og brugt landtropper til at dele kyst-enklaven i to.

Nu ser det ud til, at militæret er gået ind i den næste fase.

En fase, der har den militante bevægelse Hamas' labyrintsystem af tunneler, der strækker sig flere hundrede kilometer under Gaza, og kommandostrukturer i fokus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters i en analyse af situationen.

Her ses israelske signalblus lyse himlen op over det vestlige Gaza den 7. november. Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix

Det israelske militær (IDF) indledte deres offensiv i kølvandet på Hamas' blodige overraskelsesangreb 7. oktober, hvor 1.400 mennesker ifølge Israel blev dræbt.

Derudover skal mere end 200 være blevet taget som gidsler.

De seneste dage har de israelske tropper efter sigende omringet Gaza By, efter man den seneste måned har bombarderet Gaza fra luften, mens landtropper er rykket ind fra nord.

I den forbindelse melder det palæstinensiske sundhedsministerium – der kontrolleres af Hamas – at mindst 10.000 er blevet dræbt.

Her ses israelsk artilleri affyre skud mod Gaza tilbage i oktober. Foto: Atef Safadi/EPA/Ritzau Scanpix

Langt størstedelen af dem skal være civile.

Nu ser det ifølge Reuters ud til, at det israelske militær har indledt den næste fase i dens erklærede krig mod Hamas.

Fem israelske sikkerhedskilder – der ikke er navngivet – har til nyhedsbureauet fortalt, at lokalisering og uskadeliggørelse af det store tunnelnetværk, der løber under store dele af det nordlige Gaza, vil være en grundlæggende del af den næste fase af offensiven.

Det er dog noget, der ifølge kilderne vil tage tid.

Røg stiger op efter et israelsk angreb på Tal Al-Hawa-nabolaget i Gaza By den 18. oktober. Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix

Blandt andet fordi de israelske styrker møder kraftig modstand fra de Hamas-krigere, der befinder sig i området og bruger tunnelnetværket til at indlede bagholdsangreb, lyder det.

Den øverste militære talsmand for det israelske militær, kontreadmiral Daniel Hagari, udtalte tirsdag, at Israels kampingeniørkorps bruger eksplosive anordninger til at ødelægge tunnelerne, og at operationerne har ødelagt mere end 100 skakter.

Til Reuters vurderer Avi Melamed, der er en tidligere israelsk efterretningsofficer og forhandler, at IDF-tropperne arbejder med en struktureret plan for at lokalisere tunneler, ødelægge raketaffyringssteder og dræbe Hamas-kommandanter og krigere:

»Det handler om at eliminere den militære rygrad,« siger han og tilføjer:

»Det ville være meget rimeligt at sige, at vi har at gøre med noget, der kan tage måneder.«

Det har ikke været muligt at verificere påstandene fra Israel eller Hamas.