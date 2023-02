Lyt til artiklen

Hver femte IKEA-ansatte i Sverige risikerer at få en fyreseddel.

Det skriver svenske Expressen, der baserer selve antallet af fyringer på anonyme kilder.

Jonas Grönlund, der er kommunikationschefen i IKEA Sverige, bekræfter, at der er fyringer på vej.

»En reorganisering i IKEA of Sweden, som står på frem til 1. september, kommer til at betyde, at visse roller forsvinder, mens andre kommer til. Vi er dog kommet så langt i processen, at vi kan se, at vi i år kommer til at have færre medarbejdere i IKEA of Sweden,« siger han til Expressen.

Kommunikationschefen kan ikke sætte tal på, hvor mange der skal fyres.

For nylig modtog de ansatte i IKEA en mail indeholdende en advarsel om at røbe interne forhold i firmaet. Og ifølge Expressen har flere hundrede chefer i koncernen fået besked på at skrive under på en ny intern klausul, der skal sikre, at intet slipper ud.

»Ledelsen er meget bange for, at noget skal blive lækket. Hvis det kommer ud, at hver femte ansatte risikerer at miste jobbet, kan det udløse panik,« siger en kilde til Expressen.

B.T. har henvendt sig til IKEA Danmark for at høre, om noget lignende er på vej herhjemme.

Rikke Andersen, der sidder i presseafdelingen, svarer:

»IKEA of Sweden og IKEA Danmark er to forskellige juridiske organisationer. Vores ansættelsesforhold har derfor intet med hinanden at gøre. I IKEA Danmark står vi ikke over for nogen reorganisering.«