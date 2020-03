11. december sidste år traf Wei Guixian en beslutning, der kan have været skæbnesvanger for hele verden.

Men det kunne hun intet vide om på det tidspunkt.

Den 57-årige kinesiske kvinde følte sig lidt småsløj med forkølelsessymptomer den 10. december. Dagen efter forlod hun derfor sit stade på Wuhans Hunan-marked for at få behandling i et lokalt lægehus.

Bagefter vendte hun tilbage til arbejdet på markedet, hvor hun sælger levende rejer. Det var en rigtig dårlig beslutning i bagklogskabens krystalklare lys.

For det var ikke en simpel forkølelse, Wei Guixian havde raget til sig. Ej heller en almindelig influenza, som hun ellers efter eget udsagn får hvert eneste år.

Wei Guixian var smittet med coronavirus. Hun vidste det bare ikke endnu.

Wall Street Journal har identificeret den 57-årige kvinde som 'patient zero' på det nu berømte og berygtede marked i Wuhan, hvor coronapandemien sandsynligvis begyndte.

Knap ved bevidsthed

Det gør det velrenommerede amerikanske medie, på baggrund af at Wei Guixian er den første med tilknytning til markedet, som blev testet positiv for virussen, der i dag har kostet over 27.000 menneskeliv og ført til, at det ene samfund efter det andet er blevet lukket ned. Herunder det danske.

Selv om Wuhan så småt begynder at åbne op igen oven på virusudbruddet, sættes der stadig massivt ind for at undgå ny smittespredning. Her desinficerer en sundhedsmedarbejder en skammel efter at have modtaget prøver fra personer, der er testet for virussen. Foto: NOEL CELIS Vis mere Selv om Wuhan så småt begynder at åbne op igen oven på virusudbruddet, sættes der stadig massivt ind for at undgå ny smittespredning. Her desinficerer en sundhedsmedarbejder en skammel efter at have modtaget prøver fra personer, der er testet for virussen. Foto: NOEL CELIS

Wei Guixian skulle snart finde ud af, hvor alvorlig coronavirus er – på egen krop.

Den indsprøjtning, hun fik i lægehuset, hjalp ikke, så Wei Guixian tog på et lokalt hospital for at finde ud af, hvad hun fejlede. Men lægerne kunne ikke forklare hendes symptomer.

»På det tidspunkt havde jeg fået det meget værre og følte mig meget utilpas. Jeg havde hverken kræfter eller energi,« siger Wei Guixian til det kinesiske medie The Paper ifølge Wall Street Journal.

Otte dage efter de første milde symptomer lå hun i en seng på et af Wuhans største hospitaler. Hun var knap ved bevidsthed.

Lægerne havde på det tidspunkt fået flere andre patienter med lignende symptomer, men først sidst i december blev Wei Guixian og de andre patienter sendt i karantæne.

Langt færre kunne være døde

Det skete, efter at lægerne havde fundet ud af, at der var et link mellem den mystiske sygdom og Hunan-markedet.

Wei Guixian kom sig over sygdommen, men begræder, at de kinesiske myndigheder ikke reagerede hurtigere, men først i starten af januar officielt bekræftede virusudbruddet.

»Så ville langt færre personer være døde,« siger hun.

Nu er der igen mange mennesker på Wuhans togstation. Bemærk, at alle bærer ansigtsmaske. Foto: ALY SONG Vis mere Nu er der igen mange mennesker på Wuhans togstation. Bemærk, at alle bærer ansigtsmaske. Foto: ALY SONG

Medarbejdere i Wei Guixians nabostader på markedet fik også coronavirus, og det samme gjorde flere af hendes familiemedlemmer. Om det var hende, der smittede dem, vides ikke, men det er sandsynligt.

Tidligere har det været fremme, at det tidligste bekræftede tilfælde af coronavirus kan spores tilbage til den 17. november, men Wei Guixian skulle være den første person med forbindelse til markedet i Wuhan, der blev testet positiv.

Videnskabsfolk har forsøgt at kortlægge spredningsmønsteret for coronavirusset, siden epidemien brød ud i Wuhan i januar.

Det vil hjælpe forskerne meget, hvis de bedre kan forstå, hvordan virusset har spredt sig, og hvordan uopdagede tilfælde har bidraget til spredningen.