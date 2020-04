Flere af de spor, som politiets retsteknikere fandt på gerningsstedet - den dag Anne-Elisabeth Hagen forsvandt - peger i retning af Tom Hagen.

Det er blandt andet DNA-materiale fra Tom Hagen selv samt små bloddråber fra hustruen, Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver den norske avis VG, der ligger inde med detaljerede oplysninger om efterforskningen.

Ifølge avisen peger oplysningerne i retning af, at politiets beviser mod Tom Hagen kun er blevet stærkere, i takt med at sagen er skredet frem.

Norske Tom Hagen er tirsdag blevet anholdt og sigtet for drabet på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, der har været meldt savnet siden den 31. oktober 2018. Liget af Anne-Elisabeth Hagen er ikke fundet. (Foto: NTB SCANPIX/Ritzau Scanpix) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Norske Tom Hagen er tirsdag blevet anholdt og sigtet for drabet på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, der har været meldt savnet siden den 31. oktober 2018. Liget af Anne-Elisabeth Hagen er ikke fundet. (Foto: NTB SCANPIX/Ritzau Scanpix) Foto: NTB SCANPIX

Blandt andet skriver VG, at der - den morgen politiets retsteknikere ankom til gerningsstedet - blev fundet DNA fra Tom Hagen.

At der er fundet DNA-materiale fra 70-årige Tom Hagen på gerningsstedet er i sig selv ikke så overraskende. Ægteparret har boet i huset på Sloraveien 4 i årevis, og der vil formentlig være spor efter hans DNA flere steder i huset.

Det, der ifølge VG gør fundet af Tom Hagens DNA opsigtsvækkende i forhold til sagen, er angiveligt, at det er sat eller placeret på en måde, der gør, at det kan knyttes til Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Præcis hvordan skriver VG ikke.

Ægteparrets hus blev umiddelbart efter anholdelsen af Tom Hagen ransaget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge Vis mere Ægteparrets hus blev umiddelbart efter anholdelsen af Tom Hagen ransaget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge

Krav om løsepenge var røgslør

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. august 2018. Det var Tom Hagen, der ringede til politiet og meddelte, at han i deres hus havde fundet et trusselsbrev og et krav om en løsesum på ni millioner euro.

I brevet var der ingen indikationer af, hvem der stod bag kidnapningen af Anne-Elisabeth Hagen. Kun at det var skrevet på gebrokkent engelsk, og at kidnapperne krævede pengene udbetalt i kryptovalutaen Monero.

Tirsdag formiddag tog sagen en ny drejning, da norsk politi under en velkoordineret anholdelsesaktion hev Tom Hagen med på politistationen.

Her blev han sigtet for ‘drab og medvirken til drab’ på Anne-Elisabeth Hagen.

Sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober om morgen, da hun omkring kl. 9 talte i talte i telefon med et familiemedlem. Siden da har ingen hørt fra hende. Foto: HANDOUT Vis mere Sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober om morgen, da hun omkring kl. 9 talte i talte i telefon med et familiemedlem. Siden da har ingen hørt fra hende. Foto: HANDOUT

På et efterfølgende pressemøde meddelte politiet, at de ikke længere tror på, at trusselsbrevet er ægte. I stedet tror de, at brevet er konstrueret for at dække over den reelle forbrydelse, der er sket mod Anne-Elisabeth Hagen.

Tyder på tungtvejende beviser

Over for B.T. sagde Jan Jarlbæk, der er tidligere efterforsker i Rigspolitiet og Rejseholdet, at politiets gøren og laden i forbindelse med anholdelsen og de efterfølgende udmeldinger peger i retning af, at politiet har tungtvejende beviser mod Tom Hagen.

»Hvis de ikke sidder med den rygende pistol, så er det i hvert fald nogle tungtvejende beviser, politiet ligger inde med. Ellers ville de ikke anholde ham på den måde og sige det, de gør,« lød det fra Jan Jarlbæk.

Ud over DNA’et fra Tom Hagen selv, er der på gerningsstedet fundet små bloddråber samt andre biologiske spor fra Anne-Elisabeth Hagen på en genstand i huset, som politiet ifølge VG forbinder Tom Hagen med konens forsvinden.

‘Fundet skulle være relateret til handlingen, og det kunne tyde på, at Tom Hagen har haft en forbindelse til forsvindingen’, skriver VG.

Oplysningen er ikke bekræftet af politiet.

Endeligt mener VG at vide, at politiet ser Tom Hagens forklaringer om hændelsesforløbet - både før og efter hustruens forsvinden - som mangelfulde.

Ifølge avisen er der både modsigende elementer og direkte usandheder i Tom Hagens forklaring.

Varetægtsfængslet i fire uger

Under det flere timer lange retsmøde, der blev afholdt for lukkede døre onsdag, blev Tom Hagen varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Tom Hagen fastholdt forud for retsmødet sin uskyld i sagen, og han var ikke til stede, da kendelsen blev afsagt onsdag aften i Nedre Romerike tingrett i den norske by Lillestrøm .

Tingretten peger i kendelsen på, at det er »sandsynligt, at der har været flere involveret i sagen«.

Tom Hagen bliver repræsenteret af Svein Holden, der er en af Norges mest berømte advokater.

Det var blandt andre Svein Holden, der som tidligere anklager førte retssagen mod terroristen Anders Behring Breivik, der i 2011 slog 77 personer ihjel i Oslo og på øen Utøya.