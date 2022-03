Mens de russiske angreb fortsætter i stor stil i Ukraine, er der også sat fart på propagandakrigen.

For talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharovas, har vist sig at være ganske frisk i sine udtalelser.

Det skriver det norske medie Børsen.

Senest afviste hun blandt andet, at Rusland bombede teatret i Mariupol, hvor 1300 civile søgte i ly i et beskyttelsesrum i kælderen.

»Kyiv-regimet forsøgte straks at give det russiske militær skylden, som de hævder, kastede en bombe fra luften ned på teatret. Selvfølgelig er dette løgn,« sagde hun på et pressemøde torsdag og fortsatte:

»Det er velkendt for alle, at Ruslands væbnede styrker ikke bomber byer. Uanset hvor mange videoer, der manipuleres af NATO og videoklip og billedforfalskninger pumpes ud, vil sandheden komme frem,« sagde hun videre.

EU satte hende på sanktionslisten dagen før Ruslands invasionen af Ukraine, og beskriver hende som en nøglefigur i statspropaganda fra Rusland.

Man kan gå så langt at kalde hende for Putins propagandadronning, hvor hun er blevet et af Putins mest foretrukne talerør, der står i skarp kontrast til den russiske elite af midaldrende mænd.

Hun er derudover den eneste kvindelige talskvinde for Rusland, og er sidenhen blevet en national berømthed, der er kendt for at være yderst intelligent og en indædt modstander af Vesten.

Hun har optrådt i regelmæssige pressekonferencer siden invasionen begyndte 24. februar, og hun har sat journalister fra Storbritannien og USA på plads for tonen og karakteren af ​​deres spørgsmål angående Rusland.