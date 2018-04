I fredags blev hele verden rystet over nyheden om, at den svenske DJ Avicii med det borgerlige navn Tim Bergling er død i en alder af 28 år. Nu er der nyt om, hvor han blev fundet.

Det skriver Dagbladet, som fortæller, at svenske medier torsdag har talt med officielle kilder i Oman, hvor DJ’en tilbragte sin sidste tid.



Ifølge mediet skulle Aftonbladet have talt med Ahmed El Belushi, som arbejder under statsadvokaten Nasir al Rahabi.

Han fortæller, at Avicii blev fundet i en ejendom, der ligger flere kilometer uden for Omans hovedstad Muscat.

»Han blev fundet indendørs,« sagde Ahmed El Belushi til Aftonbladet.



Ejendommen tilhører angiveligt en slægtning til sultanen i Oman og ligger i et område, hvor mange rige mennesker fra Omans overklasse bor.



Ifølge Aftonbladet består ejendommen af flere lave huse og en stor have, som er omgivet af mure, vagter og kameraovervågning.



Foto: BJORN LARSSON ROSVALL Foto: BJORN LARSSON ROSVALL

​‘Orkede ikke mere’

Tidligere torsdag udsendte Aviciis familie en offentlig udtalelse, hvor de forklarede, at DJ’en har kæmpet med tanker om 'Meningen, Livet og Lykken', og at han 'ikke orkede mere'.



I mandags kom det frem, at politiet havde gennemført to obduktioner og bekræftet, at de ikke mistænker en forbrydelse.