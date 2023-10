Det israelske medie Haaretz hævder at være kommet i besiddelse af et lækket dokument fra den israelske efterretningstjeneste.

Ifølge mediet indeholder dokumentet, som er dateret 13. oktober, Israels plan for Gaza, når krigen mod den militante bevægelse Hamas er afsluttet.

Det skriver Expressen.

Dokumentet opridser ifølge Haaretz flere mulige planer for den palæstinensiske enklaves fremtid.

En af dem er særdeles vidtrækkende:

At flytte Gazas befolkning på over to millioner til teltlejre på Sinai-halvøen i Egypten, som ligger syd for Gaza.

Her skal befolkningen ifølge den opridsede plan angiveligt opholde sig, mens nye, permanente byer bygges, forlyder det ifølge det israelske medie i det lækkede dokument.

Samtidig vil Israel ifølge denne plan lave en flere kilometer lang bufferzone i Egypten for at sikre, at palæstinenserne ikke kan udvandre fra teltbyerne og bosætte sig tæt på grænsen til Israel, skriver Haaretz.

To palæstinensiske drenge fotograferet foran murbrokkerne efter et israelsk luftangreb mod Rafah. Foto: Said Khatib/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere To palæstinensiske drenge fotograferet foran murbrokkerne efter et israelsk luftangreb mod Rafah. Foto: Said Khatib/AFP/Ritzau Scanpix

Israel regner ifølge det israelske medies beskrivelse af dokumentet med, at denne plan vil møde international fordømmelse.

Myndighederne skulle derfor have planlagt at forsøge at sælge flytningen af palæstinenserne som 'en måde at hjælpe flygtninge med at flygte fra en krig'.

Dokumentet indeholder angiveligt også to alternative planer for Gazas fremtid, som ikke inkluderer en flytning af palæstinenserne:

At der indsættes et israelsk-kontrolleret palæstinensisk styre i Gaza eller at støtte et venligsindet palæstinensisk styre.

Men disse muligheder afviser efterretningstjenesten angiveligt selv, idet det ifølge Haaretz vurderes, at de ikke giver garanti nok mod fremtidige angreb mod Israel.

​Den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor har forsøgt at nedtone dokumentets indhold og forklaret, at det kun er en 'hypotetisk øvelse' og en 'projektbeskrivelse'.

