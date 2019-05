Harvey Weinstein har indgået forlig med flere ofre for seksuelle krænkelser, skriver Wall Street Journal.

Den udskældte filmproducer Harvey Weinstein, der er anklaget for årtiers misbrug og seksuelle krænkelser af flere kvinder, har indgået forlig i retssagen mod ham og vil betale millionerstatning til flere ofre.

Det fortæller kilder med indgående kendskab til den verserende retssag mod Weinstein til avisen The Wall Street Journal.

Ifølge kilderne er der tale om en foreløbig aftale, hvor Hollywood-produceren vil betale 44 millioner dollar svarende til 293 millioner kroner.

Aftalen er endnu ikke underskrevet, men vil i givet fald afslutte samtlige civile søgsmål mod Weinstein, skriver nyhedsbureauet AFP.

Weinstein blev i 2017 katalysatoren for den såkaldte MeToo-bevægelse. Han er anklaget for en stribe af grove seksuelle krænkelser og overgreb mod mindst to kvinder.

I den verserende sag har Weinstein stået over for en potentiel livstidsdom i fængsel.

I årtier var Harvey Weinstein en af de mest magtfulde producere i den amerikanske filmindustri.

I løbet af hans karrieren har hans film indtjent mere end 2,4 milliarder dollar svarende til 16 milliarder kroner ifølge det amerikanske filmmedie Box Office Mojo.

/ritzau/