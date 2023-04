Lyt til artiklen

Da den tidligere amerikanske præsident Donald Trump natten til onsdag indtog talerstolen i sit luksusresort Mar-a-Lago, kom han med en række påstande, som siden er blevet set efter i sømmene.

Og flere af dem viser sig at være usande.

Det skriver det amerikanske medie CNN, som har lavet en række faktatjek af indholdet af den tale, som Trump holdt, efter han mandag var blevet præsenteret for 34 forskellige anklager i New York.

Her ses Donald Trump på vej ind i retsbygningen på Manhattan mandag. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Her ses Donald Trump på vej ind i retsbygningen på Manhattan mandag. Foto: BRENDAN MCDERMID

Anklager, han nægter sig skyldig i og som primært drejer sig om mistanke om falsk bogføring – blandt andet vedrørende de 130.000 dollar, som pornoskuespilleren Stormy Daniels hævder at have fået i tys-tys-penge få dage før præsidentvalget i 2016.

Undervejs i talen kom Donald Trump ifølge CNN blandt andet ind på det militærudstyr, som USA havde efterladt i forbindelse med tilbagetrækningen fra Afghanistan forrige år.

Undervejs påstod han, at USA havde ladet for '85 milliarder dollar af det bedste militærudstyr i verden' blive tilbage.

Men ifølge CNN er den påstand falsk.

»Mens en betydelig mængde militært udstyr, som var blevet leveret af USA til afghanske regeringsstyrker, faktisk blev efterladt til Taliban under den amerikanske tilbagetrækning, har forsvarsministeriet anslået, at dette udstyr var omkring 7,1 milliarder dollar værd,« lyder det i mediets faktatjek.

CNN oplyser videre, at der blev leveret udstyr for omkring 18,6 milliarder dollar til de afghanske styrker mellem årene 2005 og 2021 – og en del af udstyret blev gjort ubrugeligt, før de amerikanske styrker trak sig tilbage.

Hvor kommer de 85 milliarder dollar, som Trump nævnte, så fra?

Ifølge CNN kan det være det beløb, som Kongressen i alt har bevilget under krigen i landet til en fond, der støtter de afghanske sikkerhedsstyrker.

Donald Trump holdt natten til onsdag dansk tid en tale på sit resort Mar-a-Lago, hvor han blev mødt af flere fremmødte støtter. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Vis mere Donald Trump holdt natten til onsdag dansk tid en tale på sit resort Mar-a-Lago, hvor han blev mødt af flere fremmødte støtter. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Det tal er dog nærmere de 83 milliarder dollar – og en mindre del af bevillingen gik til udstyr, lyder det.

En anden af de påstande, som Trump kom med under sin tale, er ifølge CNN en 'overdrivelse'.

Der er tale om hans påstand om, at økonomien i USA er 'lammet af den største inflation, vi har set i mere end 60 år'.

Men det er ikke korrekt, lyder det fra CNN – som dog medgiver, at inflationen er meget høj.

»I juni sidste år nåede inflationen sit højeste niveau siden slutningen af 1981 med 9,1 procent. Men omkring 41 år rundes ikke op til '60 år', og endnu mindre til 'mere end 60 år',« lyder det i faktatjekket.

I sin tale kom Donald Trump også ind på de regeringsdokumenter, som han er mistænkt for at have taget med sig fra Det Hvide Hus – en sag, som fortsat er under efterforskning.

Han hævdede undervejs i talen, at flere andre tidligere præsidenter ligeledes havde taget ting og dokumenter med sig, da de forlod præsidentposten.

Blandt andet nævnte han Barack Obama, Jimmy Carter, George Bush og Ronald Reagan.

Men det er ifølge CNNs faktatjek løgn:

»Dette er falsk, hvilket USAs nationalarkiv (Nara, som står for håndteringen af dokumenterne, red.) selv påpegede i en erklæring sidste år: Der er ingen beviser for, at tidligere præsidenter har gjort noget som det, Trump gjorde, efter Presidential Records Act trådte i kraft i 1981 (begyndende med Reagan-administrationen),« lyder det.

Donald Trump holdt sin tale, der varede under 30 minutter, i sit hjem i Mar-a-Lago i delstaten Florida natten til onsdag dansk tid.

Du kan læse B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborgs, analyse af talen lige HER.