Franskmænd under 55 år, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, får stik nummer to med en anden.

De franske sundhedsmyndigheder anbefaler, at folk, der er under 55 år og har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, skal tilbydes at få andet stik med en anden vaccine, også selv om det er en anden type vaccine.

Det fortæller to unavngivne kilder fra de franske sundhedsmyndigheder til nyhedsbureauet Reuters.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) konkluderede torsdag, at en meget usædvanlig type af blodpropper er en sjælden bivirkning ved AstraZeneca-vaccinen.

Blodpropperne er kendetegnet ved, at patienterne fik flere blodpropper, samtidig med at de havde et lavt antal blodplader. Blodplader er det stof, der gør, at blodet kan koagulere.

Mistanken om bivirkningerne og EMA's udmelding har fået flere lande til at begrænse brugen af AstraZeneca-vaccinen.

I Danmark har brugen af vaccinen været helt i bero, siden Lægemiddelstyrelsen fik nys om, at blodpropperne kunne have noget at gøre med vaccinen.

I Sverige er det kun personer over 65 år, der får vaccinen. Storbritannien, Belgien, Italien, Spanien, Portugal og Holland begrænser også brugen til en bestemt aldersgruppe.

AstraZeneca-vaccinen er en såkaldt vektor-vaccine. Det betyder, at vaccinen sender en harmløs version af virusset ind i kroppen på modtageren. Virusset fremprovokerer en immunrespons, der gør, at kroppen danner antistoffer.

Mrna-vacciner - som dem fra Pfizer/BioNTech og Moderna - får kroppen til at danne et protein, der opfører sig lidt ligesom virusset, og derefter begynder kroppen på en immunrespons og danner antistoffer.

Der har tidligere været debat om, hvorvidt vaccinationen mod coronavirus skal benytte den samme vaccine til begge stik, eller om man kan bruge to forskellige vacciner.

Der er ifølge Reuters hidtil ingen evidens for, at det er lige så effektivt at blande vaccinerne, som det er at bruge den samme til begge stik.

