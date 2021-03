Mens Donald Trump er gået i hi, er den tidligere præsidents rolle blevet overtaget af en kontroversiel tv-vært fra Fox News.

»Tucker Carlson er den nye Donald Trump,« lyder det.

Sammenligningen står i hvert fald CNNs ledende mediekorrespondent Brian Stelter for i programmet 'Reliable Sources'. Han drager parallellen, fordi man siden exittet fra Det Hvide Hus ikke har hørt meget til stadig Twitter-løse Donald Trump – undtagen en længere tale ved konventet CPAC (se uddrag herfra øverst i artiklen).

Omvendt forholder det sig med Tucker Carlson.

Tucker Carlson er 51 år og har i mange år haft sit eget show på Fox. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Tucker Carlson er 51 år og har i mange år haft sit eget show på Fox. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Den 51-årige tv-kendis får hver eneste dag maksimal promovering via sit populære primetime-show 'Tucker Carlson Tonight', der sendes alle hverdage klokken 20.

»Tucker Carlson har taget Trumps plads som højrefløjens leder: Han skaber skandaler, han sætter debatter i gang. Og det sker alt sammen hos Fox ligesom Trumps kampagne,« siger CNNs Brian Stelter og uddyber:

»Hver eneste dag smider Carlson bomber, han laver memer på nettet, han fornærmer millioner af mennesker og glæder millioner andre. Han opildner vreden hos den hvide mandlige amerikaner, han fremkalder mistillid til 'big tech', han undskylder aldrig for noget som helst, og han sætter i virkeligheden republikanernes agenda. Lyder det ikke som en præsident, der for nylig er trådt tilbage?«

På det seneste er Tucker Carlson eksempelvis gået i verbal clinch med det amerikanske forsvarsministerium, fordi han har kritiseret, at gravide kvinder kan aftjene værnepligt.

Donald Trump har siden sit exit fra Det Hvide Hus kun talt offentligt én gang. Det var ved CPAC. Foto: OCTAVIO JONES Vis mere Donald Trump har siden sit exit fra Det Hvide Hus kun talt offentligt én gang. Det var ved CPAC. Foto: OCTAVIO JONES

»Det er en hån mod amerikanske militær,« lød det i 'Tucker Carlson Tonight'.

Efterfølgende lød svaret fra en officiel talsmand for Pentagon: »Hvis der er én ting, vi absolut ikke gør, så er det tage mod råd om vores tropper fra en talkshowvært,« lød det.

Tucker Carlson er også flere gange blevet beskyldt for at fremelske racisme med sin nådesløse kritik af Black Lives Matter-bevægelsen. Og senest er han kommet med sin egen fremstilling af George Floyd-sagen – det var hans død, der sidste år udløste store protester over hele USA.

Tv-værten har også for nylig forsvaret forfatteren Dr. Seuss, hvis berømte børnebøger er blevet trukket tilbage, fordi de beskyldes for at være racistiske.

Jeg kan ikke beslutte mig for, om han er den rige mands Trump eller den fattige mands Trump Sarah Elizabeth Cupp, CNN-ekspert om Tucker Carlson

»Hvis vi taber den kamp, er USA fortabt,« har Tucker Carlson sagt.

Af sine kritikere bliver Tucker Carlson omvendt ofte fremstillet for at have et løsagtigt forhold til sandheden.

Eller som redaktøren Erik Wemple fra Washington Post siger i CNN-programmet 'Reliable Sources: »Han lyver strategisk og omhyggeligt.«

Samme sted konkluderer CNNs politiske reporter Sarah Elizabeth Cupp om Tucker Carlson i forbindelse med sammenligningen med Donald Trump, der i dag er flyttet til Florida.

»Jeg kan ikke beslutte mig for, om han er den rige mands Trump eller den fattige mands Trump,« siger hun.