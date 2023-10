Familien til en forsvunden britisk teenager fortæller nu, at hun er blevet dræbt af terrororganisationen Hamas.

Det skriver BBC, som har talt med familien.

Den 16-årige Noiya Sharabi forsvandt, efter Hamas angreb den israelske kibbutz Be'eri i det sydlige Israel den 7. oktober, hvor hun befandt sig sammen med sin mor og 13-årige søster.

Her blev moren til de to teenagere dræbt, mens de to teenagere var forsvundet.

I sidste uge blev det bekræftet, at 13-årige Yahel også var blevet dræbt under angrebet.

Nu er det så også blevet bekræftet, at den kun tre år ældre storesøster også er blevet dræbt.

»Noiya var klog, følsom, sjov og fuld af liv – hendes smil lyste op i rummet som et fyrtårn,« siger familien til BBC.

Deres far, Eli, er stadig forsvundet, mens flere familiemedlemmer er blevet kidnappet.