Mark Anthony Conditt, manden som amerikansk politi mener stod bag en række bomber i Texas i løbet af den sidste måned skulle angiveligt have udtalt, at han ikke fortrød sine handlinger. Bomberne har kostet to mennesker livet, og kvæstet fire andre i løbet af marts i år.

Avisen Austin American-Statesman mener at vide, at den 23-årige mand i en 25 minutters lang 'tilståelses-optagelse', som han selv optog - inden han sprængte sig i luften - angiveligt skulle have udtalt, at han ville ønske, at han fortrød (sine handlinger, red.), men det gjorde han ikke. Det påstår unavngivne kilder tæt på efterforskningen, ifølge avisen.

På et pressemøde onsdag fortalte politichefen i Austin, at Mark Anthony Conditt i optagelsen skulle have beskrevet syv bombeanordninger. Det er inklusiv den bombe, han udløste i sin bil, da politiet ifølge Washington Post var ved at trænge den mistænkte op i en krog.

»Efter at have hørt til den optagelse, nævner han ingenting omkring terror eller had. I stedet lød han som en meget presset ung mand, der havde problemer i sit liv, og det var det, der drev ham til det punkt,« siger Austins politichef Brian Manley, ifølge Washington Post.

Her ses et billede af den mistænkte Mark Anthony Conditt, som blev frigivet af Austin Community College i Austin, Texas 21. marts. 2018. Foto: HANDOUT

Politiet i Austin har siden 2. marts jagtet gerningsmanden, efter en eksplosion dræbte en 39-årig mand. Han mistede livet, da han åbnede en pakke, som var efterladt på hans dørtrin.

Den 12. marts blev en 17-årig dreng dræbt, mens to kvinder blev såret ved to separate bombeeksplosioner.

Søndag 18. marts blev to mænd på 22 og 23 år såret i en eksplosion udløst af en snubletråd.

Og tirsdag morgen 20. marts eksploderede en femte pakkebombe på et af FedEx's postcentre i byen San Antonio. En ansat kom her lettere til skade.