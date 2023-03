Lyt til artiklen

Ifølge Der Spiegel er den formodede gerningsmand bag det blodige angreb mod en Jehovas Vidner-rigssal i Hamborg et tidligere medlem af den religiøse gruppe.

Det tyske medie skriver, at der er tale om en mand på mellem 30 og 40 år.

Tidligere fredag meldte politiet i Hamborg ud, at otte personer inklusiv en gerningsmand blev dræbt i torsdagens skudepisode.

Et ufødt barn skulle være blandt de dræbte.

Til angrebet brugte gerningsmanden ifølge avisen en pistol, som det er uklart, om han har været i lovlig besiddelse af.

Yderligere skriver avisen, at han ikke var kendt af myndighederne som ekstremist.

Oplysningerne er ikke blevet bekræftet af nogen myndigheder.

Hvordan den formodede gerningsmand er omkommet, står ikke klart.

Skudepisoden fandt sted ved en kirke, der tilhører Jehovas Vidner omkring klokken 21 torsdag aften.

Den tyske kansler, Olaf Scholz, sender fredag sine tanker til ofrene for en skudepisoden.

- Mine tanker er med ofrene og deres familier. Og med sikkerhedsstyrkerne, der stod over for en svær aktion, skriver han fredag morgen på Twitter.

Det skete i bydelen Alsterdorf i den nordlige del af den tyske millionby.

I en udtalelse siger den tyske afdeling af Jehovas Vidner ifølge AFP, at menigheden er dybt berørte over episoden.

- Vores dybeste sympati går til ofrenes familier og de traumatiserede øjenvidner, lyder det.

Politiet så ved ankomsten til gerningsstedet først de døde og sårede, og herefter hørte betjente et skud. Et sted højere oppe i bygningen fandt politiet en død mand, som menes at være gerningsmanden.

Et pressemøde om hændelsen og politiets efterforskning ventes ved middagstid fredag ifølge Hamburgs senator for indenrigsanliggender.