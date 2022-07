Lyt til artiklen

Ford står foran en stor fyringsrunde.

Finansmediet Bloomberg melder nemlig, at firmaet har planer om at fyre hele 8.000 i de kommende uger.

Det sker i et forsøg på at frigive midler, som firmaet kan bruge til at styrke deres position på markedet for elektriske motorer.

Størstedelen af fyringerne forventes at ske i USA, hvor Ford har omkring 31.000 medarbejdere.

Ford har ikke ønsket at kommentere rygterne om kommende fyringer.

I stedet lyder det, at bilfabrikanten koncentrerer sig om at omstille virksomheden for at udnytte den vækst, der ses på markedet for elektriske køretøjer.

»Som led i dette har vi opstillet klare mål for at sænke vores omkostningsstruktur for at sikre, at vi er fuldt ud konkurrencedygtige med de bedste i branchen,« siger Mark Truby, Fords pressechef, i en erklæring.

De mål betyder blandt andet, at Ford skal spare 22 milliarder i omkostninger frem mod 2026.

Det, har Fords CEO, Jim Farley, tidligere nævnt, skal ske gennem afskedigelser.

»Vi har for mange mennesker,« sagde han i februar på en bilkonference, hvor han også berettede, at firmaets afdelinger for både el- og traditionelle biler tjente mindre, end de burde.