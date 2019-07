Et amerikansk par overså tilsyneladende en vejkontrol under en familieferie i Mexico og kørte videre.

Kort efter blev de beordret ud af bilen - og herefter udspillede der sig frygtelige og tragiske scener for øjnene af parrets 12-årige søn.

Ifølge Mexico Daily News' oplysninger skød og henrettede politibetjentene 52-årige Paul Nielsen og hans 43-årige kone, Janeth Vázquez, på klos hold.

Den amerikanske familie var på vej fra feriebyen Acapulco til et strandresort, da forældrene sidste torsdag tidlig om morgenen blev skudtdræbt ved vejkontrollen i den sydmexicanske by Petatlan.

Efter henrettelserne rettede betjentene angiveligt deres våben mod parrets 12-årige søn.

Også han blev skudt, men i modsætning til forældrene overlevede han.

Efter at være blevet udskrevet fra hospitalet i byen Zihuatanejo kunne han fortælle politiet, hvad der var sket.

Ifølge drengen stak drabsmændene efterfølgende af med forældrenes bil.

Paul Nielsen (billedet) og Janeth Vázquez blev skudt ved et checkpoint i Mexico. Foto: GoFundMe Vis mere Paul Nielsen (billedet) og Janeth Vázquez blev skudt ved et checkpoint i Mexico. Foto: GoFundMe

Om der er tale om rigtige eller falske betjente, er stadig uvist. Nogle mexicanske medier henviser til drabsmændene som betjente, mens andre blot kalder dem gerningsmænd.

Paul Nielsens og Janeth Vázquez' lig blev fundet af det statslige politi.

Guvernøren i den mexicanske provins Guerrero, hvor drabene fandt sted, Hector Astudillo, har iværksat en undersøgelse af drabssagen.

Hjemme i USA sidder Paul Nielsens familie tilbage med en følelse af sorg og desperation.

Søsteren Vilate Ssempala kalder ham en meget retskaffen mand, som altid fulgte reglerne og derfor fik tilnavnet 'Perfekte Paul'.

Hun har startet en indsamling til brorens familie via hjemmesiden GoFundMe.

'Min bror blev dræbt i Mexico i dag, den 18. juli 2019. Vi forsøger at rejse penge nok til at hjælpe hans familie på enhver tænkelig måde. Det bliver en stor udfordring at få hans lig tilbage til USA, så ethvert beløb vil hjælpe,' skriver Vilate Ssempala.

Paul Nielsen stammer fra Salt Lake City i staten Utah, mens hans kone kom fra den mexicanske by Puebla.