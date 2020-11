Melania Trump eller FLOTUS, som hun også kaldes, er kendt for at gøre tingene på sin helt egen måde. Det samme er hendes mand.

Melania Trump har ikke været til at finde i Jill Bidens indbakke med lykkeønskninger. Ligeledes har Donald Trump heller ikke sagt tillykke til Joe Biden, skriver CNN.

Men hverken Donald Trump eller Melania Trump har gjort noget, der ligner. Og Melania Trump har angiveligt nægtet at række ud efter den kommende førstedame Dr. Jill Biden, som tidligere førstedamer har gjort.

En kilde tæt på Melania Trump fortæller, »at hendes fokus ligger på daglige møder og kommende helligdage.«

Her ses Donald Trump og Melania Trump på valgnatten, få øjeblikke efter Trump havde erklæret sig sikker sejrsherre (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN Vis mere Her ses Donald Trump og Melania Trump på valgnatten, få øjeblikke efter Trump havde erklæret sig sikker sejrsherre (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN

Samtidig fortæller kilden, at hendes rolle er meget kompliceret, fordi Donald Trump har valgt at 'gå i krig' med valgresultatet.

Under normale omstændigheder ville den siddende præsident invitere den kommende præsident på visit i Det Hvide Hus, som et symbol på en fredelig overgang.

Det er heller ikke meget, man har set til Trump-parret siden valgaftenen – bortset fra den nyligt afholdte veteran-mindehøjtidelighed ved 'Arlington National Cemetery.