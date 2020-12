Ifølge Sky News vil Storbritannien begynde at vaccinere mod coronavirus fra tirsdag.

Storbritannien har torsdag aften modtaget de første leverancer af en vaccine mod covid-19, som forventes at blive taget i brug tirsdag i næste uge.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Meldingen kommer, dagen efter at de britiske myndigheder gav en særgodkendelse af vaccinen, der er udviklet af selskaberne Pfizer og Biontech.

Vaccinen er produceret i Belgien, og torsdag blev de første leverancer ifølge Sky News kørt gennem Eurotunnelen.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, sagde onsdag, at der er store logistiske udfordringer forbundet med distributionen af vaccinen.

Det skyldes blandt andet, at vaccinen fra Pfizer/Biontech skal opbevares ved en temperatur på 70 minusgrader.

I første omgang vil vaccinen blive målrettet beboere på plejehjem, sundheds- og plejepersonale samt ældre og folk i risikogrupper.

Ifølge Boris Johnson vil der gå måneder, før alle personer i risikogrupperne er vaccineret.

Storbritannien er det første land i Vesten, der godkender en coronavaccine.

Den hurtige godkendelse har også fået sundhedseksperter i andre lande til at løfte øjenbrynet.

Anthony Fauci, der er en af USA's førende eksperter i infektionssygdommme, har blandt andet sagt, at amerikanske myndigheder "vil vurdere vaccinen mere grundigt", inden den bliver godkendt.

I Danmark har direktør for Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz også luftet sin skepsis over den britiske godkendelse.

- Det ville aldrig ske med mig som direktør for Lægemiddelstyrelsen. Jeg vil have grundighed. Det må ikke gå for hurtigt, sagde han onsdag.

Den britiske regering har i første omgang sikret sig 40 millioner doser af vaccinen. Det er nok til at vaccinere 20 millioner mennesker, da alle skal have to doser af vaccinen.

