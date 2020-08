Russisk oppositionspolitiker er indlagt i kritisk tilstand i Sibirien. Der er mistanke om en forgiftning.

Et ambulancefly er lettet fra Tyskland for at hente den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, som er indlagt på et sibirisk hospital.

Det skriver tyske medier natten til fredag.

Flyet er lettet klokken 03.11 fra den bayerske by Nürnberg, melder avisen Bild.

Navalnyjs talskvinde har sagt, at den ledende russiske oppositionspolitiker blev syg om bord på et fly tidligt onsdag, da han var på vej tilbage til Moskva fra Tomsk i Sibirien. Det skriver Reuters.

Personer tæt på ham mener angiveligt, at han blev forgiftet, og han er nu i kritisk tilstand.

En leder af en tysk ngo har ifølge AFP sagt, at Navalnyj kan blive behandlet på universitetshospitalet Charité i Berlin, hvis han bliver bragt fra Sibirien til Tyskland.

/ritzau/