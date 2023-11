Mindst tre børn er blevet stukket ned i det centrale Dublin i Irland ifølge irske Independent.

Et andet irsk medie, RTE, skriver, at »mindst tre børn« er blevet kørt på hospitalet for behandling for »mistanke om stiksår.«

Angrebet skal have fundet sted mellem klokken 13 og 14 lokal tid i nærheden af pladsen Parnell Square.

Der skal ligge en skole på pladsen.

Begge medier skriver, at en mand modtager behandling på gerningsstedet. Ifølge Independent er det den formodede gerningsmand, som også er blevet arresteret.

B.T. følger sagen.