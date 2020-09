Hackere har forsøgt at stjæle oplysninger fra et firma, der samarbejder med Bidens kampagne, siger kilder.

Et rådgivningsfirma med tilknytning til den demokratiske præsidentkandidat Joe Bidens valgkampagne er blevet forsøgt hacket af personer støttet af den russiske stat.

Det oplyser tre unavngivne kilder med viden om sagen til nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kilderne er det it-giganten Microsoft, der har advaret firmaet om hackerangrebet. Det er også Microsoft, der peger på hackere med tilknytning til den russiske stat som de sandsynlige gerningsmænd.

Angrebet var målrettet medarbejdere hos firmaet SKDKnickerbocker, der arbejder med kampagnestrategi og kommunikation.

De seneste to måneder har firmaet arbejdet sammen med Joe Biden og andre prominente demokrater, siger de unavngivne kilder.

En person med kendskab til SKDK siger, at hackerne ikke havde held med at få adgang til firmaets netværk.

- De er godt beskyttet, så der har ikke været noget læk, siger personen til Reuters.

Det er uvist, om Joe Biden har været det direkte mål for angrebet, eller om det har været andre af firmaets kunder.

Hackerne skal blandt andet have benyttet sig af såkaldte phishing-angreb. Det er en teknik, hvor hackere forsøger at snyde personer til at afsløre deres passwords.

SKDK's vicedirektør, Hilary Rosen, har afvist at kommentere sagen. Joe Bidens valgkampagne har endnu ikke udtalt sig om episoden.

Hacker-angrebet mod SKDK kommer, efter at det amerikanske efterretningsvæsen har advaret mod, at udenlandske regeringer kan forsøge at blande sig i det amerikanske præsidentvalg i november, på samme måde som det skete ved valget i 2016.

Den tidligere særlige anklager i FBI, Robert Mueller, konkluderede i sin rapport sidste år, at personer med tilknytning til den russiske regering blandede sig i valget, da Donald Trump blev valgt til præsident.

SKDK har tætte forbindelser til Demokraterne. Firmaet har arbejdet sammen med partiet under de seneste seks præsidentkampagner.

