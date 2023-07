Fem unge tyske mænd er blevet anholdt på ferieøen Mallorca.

De er under mistanke for at have begået en gruppevoldtægt.

Det skriver det tyske medie Bild.

Det spanske rigspoliti skal have anholdt de fem unge mænd, der alle er i midten af 20erne, tidligt torsdag morgen i Playa de Palma.

Ifølge mistanken skal de have voldtaget en 20-årig tysk kvinde på et hotelværelse.

Nogle af de anholdte er mistænkt for at have deltaget i voldtægten af kvinden, mens andre er mistænkt for at have været til stede uden at gøre noget for at stoppe det, der skete.

Det skal ifølge Bilds oplysninger til sidst være lykkedes kvinden at flygte fra stedet, hvorefter der blev slået alarm hos politiet.

De fem anholdte nægter sig skyldige og hævder, at det, der skete, var med samtykke.

Politiet oplyser, at efterforskningen af sagen er i gang – og at man derudover leder efter en mulig sjette mistænkt.