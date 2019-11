En korrespondent fra nyhedsbureauet AFP har set fem lig på et hospital efter voldsomme sammenstød i Bolivia.

I et sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og demonstranter er mindst fem støtter af den afsatte bolivianske præsident Evo Morales blevet dræbt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til lørdag dansk tid.

Sammenstødet skal have fundet sted i det centrale Bolivia.

Myndighederne har ikke meldt om nogen omkomne, men en korrespondent fra nyhedsbureauet AFP har angiveligt set de fem lig på et hospital.

Landet har været præget af store demonstrationer mod påstået valgsvindel efter præsidentvalget i oktober.

Evo Morales måtte søndag efter stort pres træde tilbage fra præsidentposten i Bolivia.

Sammenstødet finder sted, samme dag som Bolivias midlertidige regering har bedt venezuelanske og cubanske diplomater om at forlade landet.

Diplomaterne beskyldes for at tænde op under uroen i landet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tiltaget markerer en stor ændring i boliviansk udenrigspolitik. Venezuela og Cuba har tidligere været vigtige allierede for den venstreorienterede Morales.

I spidsen for ændringen står den midlertidige præsident, Jeanine Anez.

Hun skal forsøge at styre landet igennem både urolighederne og en af de største politiske omvæltninger de senere år.

