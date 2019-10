27 EU-ambassadører vil mandag mødes i et forsøg på at nå blive enige om brexitudskydelse, skriver Reuters.

EU satser på mandag at nå til enighed om en udskydelse af det forestående brexit fra 31. oktober indtil senest den 31. januar.

Det siger flere unavngivne EU-kilder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det vil stadig være muligt for briterne at forlade det europæiske fællesskab inden da, hvis de endeligt får ratificeret aftalen.

Skulle det ske i november eller december, står brexit til at ske henholdsvis 1. december eller 1. januar. Det oplyser diplomater, der er involveret i brexitforhandlingerne i Bruxelles, skriver Reuters.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, bad i sidste uge modvilligt om en tre måneders udskydelse. Det var han juridisk forpligtet til, efter at det britiske parlament nedstemte Johnsons korte og stramme tidsplan.

EU vil i forbindelse med den mulige udskydelse understrege, at den næste tidsperiode ikke kan bruges til at genforhandle brexitaftalen, skriver Reuters.

Hvis EU-landene mandag når til enighed om en udskydelse af brexit, vil der følge en helt kort periode på under et døgn - muligvis blot timer - hvor de enkelte lande fortsat har mulighed for at modsætte sig beslutningen.

Hvis der ikke er nogen protester, træder beslutningen i kraft.

Det lykkedes tirsdag for Boris Johnson at samle et flertal i det britiske parlament om en skilsmisseaftale med EU.

329 parlamentsmedlemmer stemte for, mens 299 stemte imod.

Briternes udtræden af EU - der har fået tilnavnet brexit - har været mere end tre år undervejs. Det blev skudt i gang ved en folkeafstemning 23. juni 2016, hvor 51,9 procent af briterne stemte for at forlade EU.

Årsagen var blandt andet øget indblanding fra EU's side i britiske anliggender. Også indvandring fra andre EU-lande bekymrede mange briter.

/ritzau/Reuters