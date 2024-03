EU-Kommissionen ventes tirsdag at præsentere et nyt klimamål på 90 procent reduktion i 2040.

Klimaomstillingen skal gå hurtigere. Ellers når EU ikke målet om at blive klimaneutral i 2050.

Sådan lyder vurderingen fra EU's klimaråd.

Derfor vil EU-Kommissionen nu opstille et nyt klimamål for 2040. Det skal sikre, at EU kan nå helt i mål i 2050.

Det nye mål ventes at komme til at ligge på 90 procent mindre udslip i forhold til niveauet i 1990. Det skriver mediet Politico tirsdag.

Det nye mål kommer på baggrund af anbefalinger fra EU's klimaråd, der er bekymrede for, at EU ikke vil nå at indfri målsætningen om at blive verdens første klimaneutrale kontinent i 2050.

Selvom EU-Kommissionen dermed ventes at følge indstillingen fra EU's klimaråd, så er der dyb bekymring i EU-toppen for reaktionen fra landbruget.

Både i Tyskland, Frankrig og Belgien har der i de seneste uger været voldsomme protester fra landmænd. De har blandt andet blokeret dele af hovedstæderne med traktorer.

Derfor har EU-Kommissionen ifølge Politico fjernet formuleringer fra anbefalingerne, som specifikt omhandler landbrugssektoren.

Det endelige udkast til anbefalingerne for 2040 har ifølge Politico droppet omtale af en 30 procent nedskæring i landbrugssektorens udslip mellem 2015 og 2040.

EU-Kommissionen har ifølge Politico også droppet anbefalinger om livsstilsændringer og udfasning af subsidier til fossile brændstoffer.

Det ærgrer Socialdemokratiets medlem af EU-Parlamentet, Christel Schaldemose.

- Skræmmende dag for miljøet og klimaet. Først så dropper EU-Kommissionen lovforslaget, der skulle nedbringe brugen af pesticider. Og senere i dag kommer de med klimamål for 2040.

- Lækket udkast viser, at EU-Kommissionen også dropper kravene til at mindske metanudledninger fra landbruget, skriver Christel Schaldemose på X.

Enhedslistens medlem af EU-Parlamentet, Nicolaj Villumsen, mener, at det er forkert, hvis landbruget slipper for at bidrage til klimamålet.

- EU's landbrug står for 1,4 procent af vores bruttonationalprodukt, 4,2 procent af beskæftigelsen, men hele 14,3 procent af EU's drivhusgasudledninger. Det går jo ganske enkelt ikke, siger han.

Dansk Folkepartis medlem af EU-Parlamentet, Anders Vistisen, mener omvendt, at målet er nyttesløst, fordi det ikke kan blive indfriet.

- Det er fuldstændig urealistisk, set i lyset af at EU's egne eksperter har dumpet 2030-målet allerede.

- Og i en situation, hvor vi har landbrugsprotester alle steder fra Berlin til Warszawa, er det vanvittigt at opstille vidtløftige målsætninger, som der tydeligvis ikke er nogen politisk vilje til at gennemføre.

Spørgsmål: EU's klimaråd, som skal give den videnskabelige vejledning til EU på klimaområdet, vurderer, at målsætningen for 2040 er nødvendig. Skal man ikke lytte til det?

- Det er også dem, der siger, at EU ikke er i nærheden af 2030-målet. Den politiske virkelighed i EU er, at man har lavet en politik, der er alt for dyr. Den er alt for inflationsdrivende, og den har ikke opbakning i befolkningen.

- Så jeg tror ikke, man kommer videre med bare at sætte endnu et mål, siger Anders Vistisen.

