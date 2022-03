En general for den russiske hær modtog for nylig et opkald, der koblede sig på en telefonmast i Ukraine.

Det endte med at koste ham livet, da ukrainske tropper hurtigt opsnappede, hvor han befandt sig.

Det skriver The New York Times, som har fået oplysningerne fra to amerikanske militærembedsmænd:

»Ukrainerne opsnappede en generals opkald, geolokaliserede det, angreb hans placering og dræbte ham og hans stab,« lød det fra de amerikanske militærembedsmænd.

Hverken generalens identitet eller hans placering er nærmere angivet.

Men det er ikke nyt, at det russiske militær benytter sig af usikrede kommunikationsmetoder, som ukrainere er i stand til at spore.

Ukrainerne har været ude at sige, at de indtil videre har dræbt fire russiske generaler.

Heriblandt er den russiske generalmajor Vitalij Gerasimov, der blev dræbt nær Kharkiv i begyndelsen af sidste uge.

I forbindelse med angrebet på ham, fortalte ukrainske embedsmænd allerede her om betydelige problemer med kommunikationen i russisk regi.

Ukrainerne udgav på det tidspunkt en lydfil, der skulle stamme fra et opkald fra en russisk soldat, som rapporterede Vitalij Gerasimovs død.

Under opkaldet kunne man høre soldaten sige, at Ruslands eget kommunikationssystem var holdt op med at fungere i Ukraine, hvilket tvang dem til at bruge usikrede linjer.

En person tæt på den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj har fortalt til The Wall Street Journal, at den ukrainske efterretningstjeneste har oprettet en særlig enhed kun til at jage højtstående russiske befalingsmænd.