Eksplosioner er blevet hørt i den russiske by Belgorod, som ligger cirka 40 kilometer fra grænsen til Ukraine.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Et vidne fortalte Reuters, at de hørte en eksplosion, og at vinduer rystede, skriver de.

Byen ligger ved floden Donets, omkring 570 km syd for Moskva og kun 40 km nord for grænsen til Ukraine.

Meldingerne om eksplosioner i den russiske by kommer kort efter, at flere ukrainske byer, herunder hovedstaden Kyiv, er blevet ramt af missiler tidligere samme morgen.

