Novo Nordisk har brugt millioner på en 'orkestreret PR-kampagne' for et slankemiddel i Storbritannien. Og efterfølgende er midlet blevet rost af eksperter.

Sådan indleder britiske Observer en historie søndag om den danske medicinalgigant og det meget omtalte og omdiskuterede slankemiddel semaglutid, som sælges på sprøjte under navnene 'Wegovy' og 'Ozempic'.

»Som en del af strategien har Novo Nordisk betalt £21.7m (cirka 182 millioner danske kroner) til sundhedsorganisationer og fagfolk, som i nogle tilfælde efterfølgende har rost midlet uden altid at gøre deres egen forbindelse til Novo Nordisk klart,« skriver avisen.

Herefter bringer avisen flere eksempler på, at britiske eksperter har optrådt i medierne med positiv omtale af Wegovy.

Blandt andet Nick Finer, en tidligere æresprofessor på University College London, som var ansat i en ledende forskerstilling hos Novo Nordisk frem til juli sidste år og ejer aktier i virksomheden. Professoren kaldte stoffet for 'en game changer'.

Nick Finer svarer overfor avisen, at han havde gjort sit tidligere ansættelsesforhold klart overfor det nyhedsbureau, som havde udsendt hans kommentarer til forskellige medier.

Hashtagget #Ozempic har flere end 500 millioner visninger på TikTok. Foto: JOEL SAGET

Der er ingen indikationer på, at Novo Nordisks betalinger har brudt reglerne, tilføjer Observer, og virksomheden svarer selv, at man aldrig 'med forsæt' handlede i modstrid med etiske eller juridiske standarder.

Men afsløringerne af de mange betalinger kommer på et tidspunkt, hvor Novo Nordisk ifølge avisen undersøges af Storbritanniens sundhedsmyndigheder, som har slået fast, at medicinalgiganten i syv tidligere tilfælde har brudt regler omkring en 'skjult promokampagne' for et andet vægttabsmedikament.

Ifølge Observer har Novo Nordisk foretaget 3.500 betalinger i årene 2019-2021, og der er tale om donationer, eventsponsorater og andre betalinger til blandt andet førende fedmeorganisationer samt universiteter.

Derudover støtter Novo Nordisk en gruppe britiske parlamentsmedlemmer, som laver lobbyarbejde omkring landets fedmestrategi.

Wegovy er et slankemiddel på sprøjte, og det er godkendt i både Storbritannien, Danmark og en række andre lande.