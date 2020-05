Hvad skete der med Anne-Elisabeth Hagen?

Et af de spørgsmål der bliver stillet mest i Norge lige nu, og som endnu ikke er blevet endegyldigt besvaret.

Den 28. april blev hendes mand, Tom Hagen, anholdt i sagen og sigtet for drab eller medvirken til drab.

»Hvis det er ham, der står bag, har han gjort frygteligt meget rigtigt,« siger en kilde til det norske medie VG, der i en lang artikel udfolder sagen og de oplysninger, som mediet har kendt til. Blandt andet at en efterforsker allerede i efteråret 2018 angiveligt kom med en klar melding.

»Jeg er sikker på, det er manden,« lød det angiveligt.

VG skriver, at nogle i politiet allerede i efteråret 2018 begyndte at tale om, hvorvidt Tom Hagen kunne stå bag. Dog blev der ifølge det norske medie sendt en intern mail ud, hvori det lød, at nordmanden ikke var mistænkt, og at de stadig arbejdede ud fra, at der var tale om personer, der ikke havde tilknytning til familien.

Tom Hagen, der er en af Norges rigeste mænd, har hele tiden fulgt efterforskningen tæt, samtidig med han har passet sit arbejde på sidelinjen. Og i juni 2019 skiftede politiet så teori.

Her lød det, at de mente, Tom Hagen har levet et dobbeltliv og har holdt masken overfor alle. Familien. Venner. Kollegaer. Og politiet, der i juni meddelte, de mente, at der var tale om drab - og ikke kidnapning.

Det fik VG til at spørge politiet, hvem der kunne have interesse i at dræbe Anne-Elisabeth Hagen.

»Det er et spørgsmål, vi stiller os selv. Vi prøver at finde ud af, hvem der kan have motiv til at tage livet af en gammel dame. Hav respekt for familien her, og det ved jeg, I har. De har en mor, der er savnet,« lød det fra efterforskningsleder Tommy Brøske.

Og særligt den sidste sætning blev der studset over.

For han nævnte ifølge VG intet om en savnet kone på det tidspunkt, hvor den hemmelige efterforskning af Tom Hagen angiveligt altså allerede var i gang, og i kulissen var politiet ifølge VG allerede i gang med at aflytte milliardærens hjem.

Tom Hagen har selv fortalt politiet, at han kom hjem fra arbejde den 31. oktober 2018. Hans kone var forsvundet, og han fandt et trusselsbrev.

Politiet foretog omfattende kriminaltekniske undersøgelser af milliardærens hjem. Der blev fundet plastikstrips, og der blev også fundet et såleaftryk i størrelse 45 fra en kondisko af mærket Sprox. Der var ingen tegn på indbrud i hjemmet, men Tom Hagen fortalte politiet, at der manglede en reservenøgle, som milliardærparret plejede at have liggende i garagen.

Politiet valgte i første omgang at holde sagen hemmelig for offentligheden. Først efter 71 dage valgte politiet at orientere offentligheden på et pressemøde.

Tom Hagen er den 172. rigeste person i Norge. Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner. Han nægter sig skyldig i sagen.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, siger til VG, at han ikke kan kommentere på beviserne i sagen, men at han holder fast i, han mener, politiet har et tyndt grundlag for mistanken.