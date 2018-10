De sidste ti år er Donald Trumps svigersøn og seniorrådgiver Jared Kushners formue femdoblet til over to milliarder kroner. Hans familiefirma har investeret massivt i ejendomme, og Kushners aktieinvesteringer er eksploderet.

Trods succesen har Jared Kushner ifølge New York Times næsten intet betalt i inkomstskat i flere år. Det afslører avisen efter at have fået adgang til fortrolige finansielle dokumenter.

Det har kunnet lade sig gøre, fordi Kushner igennem flere år har udnyttet en skattefinte og år efter år har kunnet fremvise underskud i millionklassen - selvom han og firmaet i virkeligheden har tjent styrtende - skriver New York Times.

I den amerikanske skattelovgivning bliver ejendomsinvesteringer afskrevet i værdi hvert år.

Loven er udformet sådan for at beskytte ejendomsinvestorer mod risikoen for at ende med store tab på grund af det slid, der naturligt kommer på de ejendomme, de investerer i.

Men i praksis fungerer loven som et lukrativt tag-selv-bord for ejendomsinvestorer som eksempelvis Jared Kushner - og hans svigerfar, USA's præsident Donald Trump.

For mange af de ejendomme, de har investeret i, er i virkeligheden steget voldsomt i værdi.

Ifølge New York Times tjente Jared Kushner eksempelvis næsten 11 millioner kroner alene i lønindtægt og fortjenester på ejendomsinvesteringerne i 2015.

Men over for skattefar blev indtægten til et underskud på grund af 'betydeligt slid' på Kushners firmas ejendomme, der i skattemæssig henseende blev vurderet til et tab på over 53 millioner kroner, fremgår det ifølge mediet af de fortrolige dokumenter.

Avisen slår fast, at det ikke tyder på, der er foregået noget ulovligt.

Jared Kushners advokat oplyser overfor New York Times, at hans klient har betalt den skat, han er forpligtet til.

Donald Trump under en tale foran Det Hvide Hus. Til højre står svigersønnen og rådgiveren Jared Kushner. Foto: Kevin Lamarque Vis mere Donald Trump under en tale foran Det Hvide Hus. Til højre står svigersønnen og rådgiveren Jared Kushner. Foto: Kevin Lamarque

Under valgkampen afslørede New York Times, som er kendt for en meget kritisk holdning til den nuværende amerikanske præsident, at Donald Trump ikke har betalt indkomstskat i 20 år.

For to uger siden skrev New York Times på baggrund af tusindvis af tidligere hemmeligholdte dokumenter, at Donald Trump i virkeligheden har arvet over tre milliarder kroner fra sin far.

Præsidenten bedyrer selv, at han på egen hånd har arbejdet sig op til at blive en af USA's rigeste mænd.

Jared Kushner er gift med Donald Trumps datter Ivanka Trump, som også er en af farens rådgivere.