Donald Trump er ikke en glad mand i dag.

Det skriver The New York Times-journalisten Maggie Haberman, som har mange kilder blandt de personer, der er allernærmest den tidligere præsident.

Årsagen til Donald Trumps vrede er det skuffende resultat for Republikanerne ved midtvejsvalget i USA.

Han er især vred over, at tv-lægen Mehmet Oz tabte senatsvalget i Pennsylvania til demokraten John Fetterman. Et nederlag, som kan være afgørende for, at Republikanerne ikke får magten i Senatet.

Trump is indeed furious this morning, particularly about Mehmet Oz, and is blaming everyone who advised him to back Oz -- including his wife, describing it as not her best decision, according to people close to him. — Maggie Haberman (@maggieNYT) November 9, 2022

Donald Trump udtrykte sin støtte til Mehmet Oz, men nu er han altså sur på alle dem, der sagde, at han skulle gøre netop dette – heriblandt hans kone Melania Trump.

»Trump er rigtigt nok rasende her til morgen, især på grund af Mehmet Oz, og han bebrejder alle, der rådede ham til at støtte Oz – også sin kone,« har Maggie Haberman skrevet i et tweet.