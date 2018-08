En dørvagt ved Trump Tower på Manhattan i New York mener, at han har kendskab til en påstået affære mellem USAs præsident Donald Trump og en tidligere husholderske, som resulterede i et barn.

Ifølge dokumenter, som CNN er kommet i besiddelse af, har virksomheden American Media Inc. betalt dørvagten, Dino Sajudin, 30.000 amerikanske dollars (cirka 193.000 kroner) for ikke at fortælle nogen om hans viden.

Allerede i år hævede Dino Sajudin overfor CNN, at han kendte til et forhold mellem Trump og husholdersken, men dengang hævdede American Media Inc., at det ikke var sandt.

Påstandene om, at Trump er far til husholderskens barn, er ikke bekræftet fra andet hold.

Foto: SPENCER PLATT/GETTY IMAGES/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Medieimperiet American Media Inc. udgiver blandt andet tabloidavisen National Enquirer, der er venligt stemt over for præsident Trump.

Fredag kom det frem, at bladet har opbevaret dokuemnter om udbetalinger af tys-tys-penge og andre skadelige historier om Trump i et pengeskab

Det skete angiveligt for at beskytte ham frem mod præsidentvalget for to år siden.

Det er som led i sagen mod Trumps tidligere advokat Michael Cohen, at National Enquirers rolle er kommet frem.

Foto: JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Dino Sajudins advokat, Marc Held, meddelte fredag, at hans klient er løsladt fra kontrakten - og dermed kan tale frit om sagen.

CNN er i besiddelse af kontrakten, der viser, at American Media Inc. havde eksklusiv adgang til Dino Sajudins historie, uden helt præcist at nævne hvad historien egentlig er.

Der står dog, at 'kilden skal give AMI information angående Donald Trumps uægte barn'.

Uanset om historien blev trykt, ville han få de 30.000 dollar udbetalt. Hvis Dino Sajudin derimod brød kontrakten, skulle han betale AMI en million dollars.

AMI har ikke bekræftet, at han er løst fra kontrakten.