Der er lagt i kakkelovnen til en hård og sandsynligvis også beskidt tvekamp om præsidentposten mellem Joe Biden og Donald Trump.

Men det, du hører for rullende kameraer, er det rene vand ved siden af, hvad der bliver sagt, når mikrofonerne er slukket.

Nu afslører Politico med tre personer tæt på Joe Biden, hvad præsidenten angiveligt kalder sin forgænger og sandsynlige modstander ved valget til november, Donald Trump, når han taler privat, fortroligt og uden at offentligheden kan høre med.

At det er ikke pæne gloser, vil være noget af en underdrivelse.

»'Sick fuck',« har alle de tre personer, som alle udtaler sig Politico under dække af anonymitet, hørt Biden kalde sin politiske modstander. Frasen kan oversættes til noget a la 'syg stodder' og beskriver en mentalt forstyrret og perverteret person.

Men der er mere. En hel del mere.

Bidens ublide karakteristik af Trump hænger sammen med, at modstanderen, ifølge Biden, finder glæde i andres ulykke.

En af Politicos kilder har – angiveligt for nylig – også hørt præsidenten komme med en anden lidet flatterende beskrivelse af Trump:

Donald Trump. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

»Sikke et forbandet svin, han er.«

Også offentligt har Biden skruet bissen på over for sin politiske rival.

Under en tale i januar kommenterede Joe Biden, at Trump under et af sine berømte rallies havde lavet sjov med et voldeligt angreb med en hammer på topdemokraten Nancy Pelosis mand, således:

»Og det synes han er sjovt. Han grinede af det. Sikke en syg …«

Biden afsluttede ikke sætningen, men tog en kunstpause og blev overdøvet af publikums jubel.

Den benhårde tone over for Trump kan virke paradoksal, når Joe Biden har forsøgt at gøre sig til talsmand for, at tonen i den politiske debat i USA bør være mere forsonlig og blidere.

Ja, udtalelserne kan virke i direkte modstrid med det image, Biden og hans stab forsøger at skabe af præsidenten som en rolig, velovervejet og fornuftig statsmand – med Donald Trump som den vilde, uregerlige og utilregnelige modpol.

Men ifølge Politico illustrerer Bidens voldsomme angreb, at præsidenten med tiden har udviklet en foragt og en indre vrede rettet mod sin store politiske rival, som efter Bidens opfattelse opfordrer til politisk motiveret vold og er en direkte trussel mod det amerikanske demokrati.

Overfor Politico kalder en af Donald Trumps toprådgivere, Chris Lacivita, det 'en skam', at Biden med Lacivitas ord 'udviser mangel på respekt for præsidentskabet både offentligt og privat'.

»Men igen; det er ingen overraskelse, at han udviser manglende respekt over for den 45. præsident (Donald Trump, red.), på samme måde som han udviser manglende respekt for det amerikanske folk med sin forfejlede politik,« lyder det fra Chris Lacivita.

Det Hvide Hus har afvist at kommentere Politicos historie.

Men en ting synes at være sikker: Der venter en benhård, brutal, ubarmhjertig og beskidt valgkamp frem mod præsidentvalget til november.

Især hvis Donald Trump – som alt tyder på – bliver Joe Bidens modstander.