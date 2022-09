Lyt til artiklen

En ny oplysning om stormen på Kongressen har set dagens lys.

En potentielt sprængfarlig og skelsættende oplysning.

Ifølge den tidligere tekniske rådgiver for den komité i Kongressen, der undersøger stormen på USAs kongres 6. januar sidste år, blev der fortaget en opringning til en af demonstranterne, mens de voldsomme scener udspillede sig i og ved Kongressen.

Fra Det Hvide Hus, vel at mærke.

»Du får virkelig en 'a-ha-oplevelse', når du ser, at omstillingen i Det Hvide Hus viderestillede et opkald til en demonstrants telefon, mens det skete. Det er en ret stor 'a-ha-oplevelse',« siger den tidligere tekniske rådgiver Denver Riggleman til CBS-programmet 60 Minutes.

Hvis oplysningen står til troende, rejser to store spørgsmål sig.

Spørgsmålene om, hvem fra Det Hvide Hus der foretog opkaldet – og hvorfor.

Dem kan Denver Riggleman dog ikke besvare, idet mange af Det Hvide Hus' telefonnumre holdes hemmelige for at beskytte administrationen – i dette tilfælde Donald Trumps administration.

»Jeg kender kun til den ene ende af opkaldet. Jeg ved ikke, hvem fra Det Hvide Hus, der ringede op, hvilket efter min mening er det vigtigste. Men sagen er, at amerikanerne har brug for at vide, at der var forbindelser (mellem Det Hvide Hus og mindst en demonstrant, red.), som skal undersøges nærmere,« siger Denver Riggleman, som stoppede med at arbejde for komiteen i april.

Så om den daværende præsident Donald Trump kendte til et sådant opkald, vides ikke.

Denver Riggleman, som selv har siddet i Kongressen for Trumps republikanske parti, afviser imidlertid over for CBS, at opkaldet kunne være sket ved en fejl.

Opkaldet blev ifølge Riggleman opdaget af en lille gruppe af dataspecialister fra undersøgelseskomiteen, som gennemgik intet mindre end 20 millioner datalinjer fra tiden op til stormen på Kongressen, herunder mail, opslag på sociale medier, telefonopkald og sms-beskeder.

Ekspræsidentensageren i tiden op til og under stormen på Kongressen – hvor tusinder af rasende Trump-tilhængere angreb Kongresbygningen i USAs hovedstad Washington DC, mens de forsamlede politikere var ved at optælle valgmandsstemmer og dermed formalisere Joe Bidens valgsejr over netop Trump ved præsidentvalget – har været under lup fra både komiteensog offentlighedens side.

Seks personer omkom under de voldsomme uroligheder i og ved Kongressen 6. januar 2021.

Både Trump og mange af hans tilhængere nægtede – og afviser fortsat – at anerkende valgnederlaget til demokraten Joe Biden.

I en udtalelse til CBS oplyser en talsperson fra komiteen, der undersøger stormen på USA's kongres 6. januar, at alt vil blive undersøgt til bunds – også de oplysninger, der kom frem som følge af Denver Rigglemans arbejde.

Komiteen vil præsentere sine konklusioner i en stor, samlet rapport, som forventes at blive offentliggjort i slutningen af 2022.