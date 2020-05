Det var angiveligt den it-kyndige 'kryptomand', som tog initiativ til at mødes med den norske milliardær Tom Hagen.

'Kryptomanden', der i sidste uge blev anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen, tog efter sigende kontakt til Tom Hagen, fordi han havde en 'forretningsidé'.

Tom Hagen, som politiet ligeledes mistænker for at have dræbt eller medvirket til drabet på sin egen kone, skulle angiveligt have afvist 'kryptomanden', der dog ikke accepterede afvisningen og derfor efterfølgende dukkede uanmeldt op hos Tom Hagen gentagende gange.

Det mener Dagbladet at vide efter at have fået informationen bekræftet fra flere kilder, som angiveligt har kendskab til møderne mellem de to mænd.

Ifølge det norske medie beskriver de anonyme og unavngivne kilder uafhængigt af hinanden møderne som 'langt mere uformelle end beskrevet i medierne'.

De omtalte møder mellem Tom Hagen og den it-kyndige, der er i 30'erne, skal angivelig have drejet sig om kryptovalutaen Bitcoin.

De skal have fundet sted i perioden fra slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018, hvor værdien af den digitale valuta steg kraftigt.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018 fra hjemmet i Lørenskog, en forstad til Norges hovedstad, Oslo. Samme dag kontaktede Tom Hagen politiet. Det skete, da han kom hjem fra arbejde.

Politiet formodede i første omgang, at hun var blevet bortført, idet familien modtog et krav om løsesum på ni millioner euro i kryptovaluta.

Siden har politiet ændret hypotese og mener, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt - og at Tom Hagen og den mystiske 'kryptomand' har samarbejdet til drabet.

Ifølge Dagbladets oplysninger tog 'kryptomanden' kontakt til Tom Hagens selskab Tom Hagen Eiendom AS for at foreslå en forretningsidé.

En forretningsidé, der handlede om at at udvinde Bitcoins, og som 'kryptomanden' ønskede, at Tom Hagen skulle finansiere.

Den norske forretningsmand Tom Hagen er sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske forretningsmand Tom Hagen er sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Ifølge det norske medie har Tom Hagen og hans ejendomsselskab kun haft to formelle møder med 'kryptomanden'. Møder, som fandt sted i ejendomsselskabets kontorer, men som altså endte ud i en afvisning.

Ifølge de angivelige oplysninger stoppede afvisningen dog altså ikke manden, der efterfølgende skal være dukket uanmeldt op i virksomheden fem-seks gange for at forsøge at overbevise Tom Hagen om at skifte mening.

Ifølge Dagbladets kilder blev der lagt mærke til manden, fordi han altid var iført jakkesæt, hvilket stak ud i et ellers 'uformelt kontorlandskab'.

'Kryptomanden' blev anholdt af politiet torsdag i sidste uge, hvor han blev sigtet for drab eller medvirken til drab på den forsvundne milliardærfrue.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Politiet har beskrevet manden som værende i 30'erne, it- og kryptoekspert, og de udtalte fredag, at der er en 'relation mellem ham og Tom Hagen'.

It-manden blev løsladt lørdag eftermiddag, da politiet opgav drabssigtelsen mod ham. Han er nu i stedet sigtet for medvirken til grov frihedsberøvelse.

Dagbladet har været i kontakt med mandens forsvarsadvokat, Dag Svensson, som dog ikke vil kommentere mediets oplysninger om møderne mellem hans klient og Tom Hagen.

Dag Svensson udtaler dog, at hans klient nægter sig skyldig.

»Han mener, at sigtelsen er absurd. Selvom sigtelsen er ændret til grov bortførelse, så er det stadigvæk en alvorlig sigtelse,« siger han til det norske medie.

Tom Hagen blev i forrige uge varetægtsfængslet i fire uger for drabet på sin hustru gennem 41 år.

Varetægtsfængslingen blev dog siden henkastet, og derfor er Tom Hagen nu på fri fod. Han er dog stadig sigtet i sagen.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.