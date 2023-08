Der var kun et og ikke to Wagner-fly i luften, da Jevgenij Prigozjin og flere andre fremtrædende topledere fra den paramilitære organisation efter alt at dømme omkom i et flystyrt.

Sådan slår det uafhængige, russiske medie Fontanka nu fast.

Det var onsdag aften, at et fly af typen Embraer Legacy 600 pludselig styrtede mod jorden på vej fra Sankt Petersborg til Moskva.

Ifølge de russiske myndigheder skulle Wagner-lederen altså have været ombord.

Jevgenij Prigozjin bliver her mindet ved Sankt Petersborg. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jevgenij Prigozjin bliver her mindet ved Sankt Petersborg. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix

Samtidig var et andet Embraer Legacy 60-fly på vej fra Moskva til Baku i Aserbajdsjan, og det fik hurtigt spekulationerne blandt især russiske militærbloggere til at løbe løbsk.

For var Jevgenij Prigozjin i virkeligheden ombord på det andet fly – og var han dermed stadig i live?

Fontanka har nu fået et udtalelse fra firmaet Jetika, der ejer det fly, RA-02748, der var på vej til Baku.

»Flyet fløj efter sin egen tidsplan, og hverken flyet selv eller passagererne har noget med Wagner at gøre og har aldrig haft det,« lyder det i en udtalelse fra direktør Sergej Trifonov.

Det vides endnu ikke, hvorfor Wagner-flyet pludselig styrtede til jorden.

Videre er det heller ikke endegyldigt bekræftet, at Jevgenij Prigozjin rent faktisk var ombord.

Men der er fundet ti lig i området.

»Der udføres molekylære genetiske analyser for at fastslå deres identiteter,« har en undersøgelseskomité meldt ud.

Også de såkaldte sorte bokse skal undersøges.

Der har været vestlige spekulationer i, at det skulle være den russiske præsident, Vladimir Putin, der står bag drabene.

Kreml-talsmanden Sergej Peskov har dog afvist det pure.

»Der er en masse spekulation om flystyrtet og passagerernes tragiske død. Alt dette er en fuldstændig løgn,« har det lydt.