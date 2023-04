Lyt til artiklen

Når du gør det godt på arbejdet og opfylder bestemte mål, kan du være heldig at få en bonus.

Sådan er det også i den russiske hær, som nu i mere end et år har forsøgt at invadere Ukraine.

Det skriver The New York Times, som har set lækkede amerikanske efterretningsdokumenter.

Heri påstås det, at Ruslands hær har indført en meget specifik bonus for de soldater, der ødelægger et ganske bestemt våben.

Nemlig kampvogne, som er sendt fra NATO-lande for at hjælpe Ukraine med sit forsvar.

Bonussen skal være et forsøg på at styrke moralen og kamplysten hos de russiske tropper, lyder det i dokumenterne. Der er ingen information om, hvor meget bonussen er på.

Det lyder videre, at videoer, som viser NATO-kampvogne, der ødelægges eller overtages af russiske tropper, skal deles ivrigt på sociale medier, da håbet er, at dette vil svække moralen hos Ukraine og Vesten.

Dokumentet er en del af flere af et større efterretningsmateriale, som de seneste dage er blevet lækket. Eksperter har dog også påpeget, at nogle af dokumenternes indhold kan være blevet ændret med henblik på propaganda. Det skriver Business Insider.

Flere NATO-lande som Polen, USA, Tyskland og Danmark har besluttet at sende kampvogne til Ukraine for at hjælpe landet i krigen mod Rusland.