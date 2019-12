Hundredvis af vrede irakere har angiveligt forsøgt at storme den amerikanske ambassade i Irak.

Årsagen skulle være de dødelige luftangreb, som USA i weekenden gennemførte mod den militante gruppe Kataib Hizbollah i Irak.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mindst 25 personer fra den shiitiske milits mistede livet under angrebene i Irak.

Foto: THAIER AL-SUDANI Vis mere Foto: THAIER AL-SUDANI

De forsamlede irakere holdt tirsdag begravelse for de dræbte i Bagdad, hvorefter de begav sig hen mod den amerikanske ambassade.

»Ned, ned, USA,« råbte nogle af demonstranterne ifølge AP foran ambassaden, mens andre råbte:

»Død over Amerika.«

Ifølge AFP er der blevet skudt tåregas ud blandt demonstranterne for at få dem til at trække sig tilbage, og ifølge Reuters er flere af de ansatte på ambassaden sammen med ambassadøren blevet evakureret fra stedet. Et vagttårn ved ambassaden skulle ifølge BBC angiveligt være blevet sat i brand.

Sikkerhedsvagter kunne ifølge AP tidligere ses trække sig tilbage på ambassaden, mens den protesterende folkemængde kastede vandflasker og sten mod bygningen og smadrede overvågningskameraer.

Nogle af de demonstrerende hængte også store, gule flag, der tilhører den militante gruppe Kataib Hizbollah, som støttes af Iran, op på væggene af ambassaden.

Tidligere har Iraks regering fordømt det amerikanske luftangreb - og man advarede om, at forholdet til USA er på spil:

»Premierministeren beskrev det amerikanske angreb mod de irakiske væbnede styrker som et uacceptabelt og ondsindet angreb, der vil få farlige konsekvenser,« lød det mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters i en udtalelse fra premierminister Adel Abdul Mahdis kontor.

»De amerikanske styrker handlede ud fra deres politiske prioriteter, ikke irakernes,« skriver regeringen.