Delstaten Minnesota sigter betjent for forsætligt drab. Samtidig sigtes tre øvrige betjente i sagen.

Anklagemyndigheden i delstaten Minneasota skærper nu sigtelsen mod politibetjenten, der stod bag brutal anholdelse, der i sidste uge tilsyneladende kostede en 46-årig sort mand livet i Minneapolis.

I stedet for uagtsomt manddrab skal betjenten sigtes for forsætligt drab. Det oplyser flere kilder med kendskab til sagen ifølge avisen Star Tribune.

Samtidig vil tre øvrige betjente, der også deltog i anholdelsen af George Floyd, blive sigtet i sagen.

De vil ifølge avisens oplysninger blive sigtet for medvirken til forsætligt drab.

Statsanklager Keith Ellison ventes at oplyse nærmere om sigtelserne senere onsdag amerikansk tid, skriver Star Tribune.

Politibetjenten Derek Chauvin blev anholdt fredag og sigtet for uagtsomt manddrab.

Det skete, efter at 46-årige George Floyd mistede livet under en anholdelse, der blev optaget på video af vidner.

Under anholdelsen sagde George Floyd adskillige gange, at han ikke kunne trække vejret, uden at Derek Chauvin fjernede sit knæ fra hans hals.

Flere af de øvrige betjente på stedet hjalp med at fastholde George Floyd på jorden.

/ritzau/