Forhandlere fra Storbritannien og EU er ifølge The Telegraph blevet enige om at forlænge deadline for aftale.

London. Oprindeligt skulle en aftale, der slår vilkårene fast for Storbritanniens udtrædelse af EU, ligge klar i midten af oktober i år.

Men ifølge The Telegraph er forhandlerne blevet enige om at udskyde den dato med fire uger, sådan at den først skal ligge klar i november.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere dato var fastsat til et EU-topmøde, der finder sted 17. og 18. oktober. Her skulle den såkaldte skilsmisseaftale foreligge.

Det ville give både det britiske parlament og EU-Parlamentet tid til at sætte streg under aftalen og godkende den i tide.

Til samme møde har der også været forventninger om, at det fremtidige forhold mellem briterne og unionen ville være på plads.

Ifølge BBC er november tidligere blevet foreslået som den seneste måned, hvor en aftale kunne blive færdiggjort.

Der skal tidligere have været spekulationer om, hvorvidt et ekstra topmøde i november kunne komme på tale, såfremt deadline i oktober ikke blev overholdt.

Briterne forlader EU den 29. marts næste år.

Ifølge The Telegraph viser en ny analyse fra det britiske finansministerium, at det vil få "store finanspolitiske konsekvenser" for Storbritannien, hvis det forlader EU uden en aftale.

Analysen viser således, at Storbritanniens bnp vil falde 7,7 procent over de næste 15 år, hvis briterne forlader unionen uden en aftale.

EU-skeptiker og medlem af de konservative Jacob Rees-Mogg har dog ikke meget til overs for finansministeriets analyse:

- Som en hund, der vender tilbage til sit eget opkast, så vender også et fjols tilbage til sit eget dårskab. Finansministeren er desperat for at stoppe brexit. Alt, der bliver lagt frem, skal ses i dette lys, siger Jacob Rees-Mogg til The Telegraph.

/ritzau/