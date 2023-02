Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En af de fire dømte for dobbeltdrabet på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland, er fundet død i sin fængselscelle i Marokko.

Det skriver Morocco World News, hvortil direktoratet for det lokale fængsel i Oujda har meddelt, at en terrordømt tog sit eget liv tirsdag morgen.



Den dømte, som var idømt livstid, var en del af en terrorcelle ved navn 'Chamharouch', der var involveret i et brutale mord på de to skandinaviske turister i Imlil nær Mount Toubkal i december 2018.

I oktober 2019 stadfæstede en domstol dødsstraf til tre mænd og skærpede desuden straffen til en fjerde i drabssagen.

LIVSLINIEN Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på telefon 70 201 201, eller læs mere på www.livslinien.dk.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland blev dræbt i Atlas-bjergene, da de var på vandretur i området.

I alt 24 mænd har været tiltalt i sagen. Ved en lavere retsinstans blev 20 af de tiltalte i juli 2019 idømt fængselsstraffe på mellem 5 og 30 års fængsel.

Nyhedsbureauet AFP har tidligere skrevet, at 21 af de 24 har erkendt at være en del af Islamisk Stat. Bevægelsen har dog aldrig offentligt meldt ud, at den skulle stå bag drabene, hvilket har været gældende ved andre angreb.