En dansker er ved en retssag i Lagos i Nigeria blevet dømt til døden for et dobbeltdrab begået i 2018.

Det skriver TV 2.

»Han er blevet dømt til døden ved hængning,« oplyser Chinyere Omeire, der er retsreporter ved det nationale nyhedsbureau til mediet.

Det samme skriver det nigerianske medie Daily Post.

Den 56-årige dansker blev i april 2019 tiltalt for at have dræbt sin nigerianske kone og parrets fireårige datter.

Drabene skete i parrets bolig i Lagos.

Han har under hele sagen nægtet sig skyldig.

